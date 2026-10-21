Tesla e SpaceX, ipotesi fusione allo studio secondo Elon Musk

Le società avrebbero creato comitati speciali per valutare un'eventuale fusione. Elon Musk, favorevole all'operazione, ha dichiarato che un'integrazione potrebbe portare "molti vantaggi". L'eventuale accordo dovrà comunque essere approvato dagli azionisti e al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Le società SpaceX e Tesla avrebbero avviato un processo di valutazione e creato dei comitati speciali per esaminate una potenziale fusione. L'ipotesi di un'integrazione tra i due colossi tecnologici è stata riportata da Elon Musk.

Il ruolo di Elon Musk Come riportato dal Wall Street Journal, Musk ha spiegato di non partecipare ai lavori dei comitati per evitare conflitti di interesse. "I comitati speciali non hanno ancora raggiunto un accordo sui termini di alcuna transazione, e non c'è alcuna garanzia che lo faranno, ma credo che la fusione delle due società abbia molti vantaggi", ha dichiarato Musk nel corso della teleconferenza sui risultati trimestrali di Space X.

Una decisione affidata agli analisti Musk, che è amministratore delegato di entrambe le società, ha dichiarato di non far parte di nessuno dei due comitati del consiglio di amministrazione incaricato di valutare una possibile fusione e che la questione sarà decisa dagli azionisti tramite votazione. Leggi anche Tesla Roadster 2026, presentata la nuova auto elettrica che "vola"