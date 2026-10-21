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Tesla e SpaceX, ipotesi fusione allo studio secondo Elon Musk

Economia
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Le società avrebbero creato comitati speciali per valutare un'eventuale fusione. Elon Musk, favorevole all'operazione, ha dichiarato che un'integrazione potrebbe portare "molti vantaggi". L'eventuale accordo dovrà comunque essere approvato dagli azionisti e al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva

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Le società SpaceX e Tesla avrebbero avviato un processo di valutazione e creato dei comitati speciali per esaminate una potenziale fusione. L'ipotesi di un'integrazione tra i due colossi tecnologici è stata riportata da Elon Musk.

Il ruolo di Elon Musk

Come riportato dal Wall Street Journal, Musk ha spiegato di non partecipare ai lavori dei comitati per evitare conflitti di interesse.

"I comitati speciali non hanno ancora raggiunto un accordo sui termini di alcuna transazione, e non c'è alcuna garanzia che lo faranno, ma credo che la fusione delle due società abbia molti vantaggi", ha dichiarato Musk nel corso della teleconferenza sui risultati trimestrali di Space X.

Una decisione affidata agli analisti

Musk, che è amministratore delegato di entrambe le società, ha dichiarato di non far parte di nessuno dei due comitati del consiglio di amministrazione incaricato di valutare una possibile fusione e che la questione sarà decisa dagli azionisti tramite votazione. 

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Legami sempre più stretti tra le due aziende

Le indiscrezioni su una possibile fusione derivano dai numerosi rapporti commerciali e tecnologici tra SpaceX e Tesla. Lo stesso Musk, in passato, aveva lasciato aperta la porta a un'eventuale integrazione. Un esempio della crescente collaborazione tra le due realtà è rappresentato dall'ultima auto volante sviluppata da Tesla, che utilizza propulsori derivanti dalla tecnologia SpaceX. Come riportato dal quotidiano statunitense, un accordo riunirebbe sotto un unico marchio uno dei maggiori produttori mondiali di razzi commerciali, operatori di internet satellitare e produttori di auto elettriche.

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