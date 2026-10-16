Tesla Roadster 2026, presentata la nuova auto elettrica che "vola"

Tesla ha svelato una versione riprogettata della Roadster, dotata di propulsori a razzo; l'avvio della produzione è previsto per il 2028, a oltre dieci anni dalla prima presentazione di questa nuova generazione della sua auto sportiva elettrica

È stata svelata nel centro prove SpaceX di McGregor, in Texas, vicino a Waco: è la nuova Tesla Roadster, il veicolo a due posti, sviluppato in collaborazione con SpaceX — l'azienda aerospaziale guidata da Elon Musk — che ha percorso una rampa a testa in giù grazie a un sistema di aspirazione, per poi compiere una rotazione in aria e atterrare sfruttando i propulsori integrati. Poi ha "volato" anche per saltare sopra un camion e altri mezzi, eseguendo una manovra con una rotazione a mezz'aria.

Quanto costa Tesla Roadster

Durante l'evento, Musk e gli altri dirigenti non hanno indicato prezzi di listino, sebbene quasi dieci anni fa Tesla avesse parlato di un prezzo base di 200.000 dollari per il veicolo.

Dopo l'evento, la pagina per le prenotazioni della Roadster sul sito di Tesla mostrava una versione "Performance", che richiede un deposito di 50.000 dollari, e una versione "Thrust" – dotata di "propulsori per l'accelerazione" – che richiede un deposito di 250.000 dollari. È prevista anche una variante "Rocket", accessibile – secondo Tesla – "solo su invito", descritta come un modello monoposto dotato di un "sistema di volo completo".

L'evento spettacolare

L'evento, tenutosi presso un sito di test di SpaceX a McGregor, in Texas, presentava tutti gli elementi tipici delle presentazioni di Musk: musica suggestiva, fumo, sibili meccanici e un conto alla rovescia per il lancio.

"Questo è il culmine di un lavoro incredibile, svolto in stretta collaborazione dagli ingegneri di Tesla e SpaceX, per creare qualcosa che non si è mai visto in nessun film", ha dichiarato Musk – che per l'occasione indossava una fibbia per cintura in stile western, color argento e con il logo Tesla – davanti a una folla entusiasta di fan e investitori.

Le caratteristiche di Tesla Roadster

Secondo Lars Moravy, responsabile dell'ingegneria dei veicoli Tesla, la Roadster è in grado di accelerare da zero a 60 miglia orarie (97 km/h) in meno di un secondo e di raggiungere una velocità massima superiore alle 230 miglia orarie (370 km/h).

"Decisamente molto più veloce di così", ha commentato un entusiasta Musk. "Direi che si arriva a metà strada verso la velocità del suono".

La Roadster, inoltre, è in grado di percorrere oltre 300 miglia (480 km) con una sola ricarica. Si tratta di meno della metà di quanto promesso da Musk nel 2017, quando Tesla svelò per la prima volta il prototipo della Roadster di seconda generazione, annunciando che le consegne sarebbero iniziate nel 2020.

La Roadster originale

La Roadster originale, lanciata nel 2008 e rimasta in vendita fino al 2012, è stata il primo veicolo elettrico di Tesla e utilizzava il telaio della Lotus Elise. Ha contribuito a cambiare la percezione globale di cosa potesse essere un veicolo elettrico. Da allora, l'azienda si è fatta conoscere per i suoi SUV Model Y e Model X e per le berline Model S e Model 3.