Dunque, come detto, la novità è che anche le spese di molti servizi scolastici comunali saranno trasmesse in maniera automatica e digitale all’Agenzia delle Entrate. Fino a questo momento, trasporti e mensa restavano spesso fuori dal modello precompilato del 730 quando non erano erogati direttamente dagli istituti scolastici, ma da enti locali o da società esterne. I genitori dovevano quindi conservare ricevute e bollettini per integrare manualmente il modello.

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