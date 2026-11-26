Introduzione
Con un decreto firmato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo si semplificano ulteriormente le dichiarazioni delle famiglie, eliminando la necessità dell’inserimento manuale in fase di compilazione per i servizi scolastici locali. In pratica, a partire dal periodo d’imposta 2026, gli enti locali sono chiamati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute per i servizi ausiliari all’istruzione (tra cui ad esempio mense e scuolabus).
Quello che devi sapere
Cosa cambia
Dunque, come detto, la novità è che anche le spese di molti servizi scolastici comunali saranno trasmesse in maniera automatica e digitale all’Agenzia delle Entrate. Fino a questo momento, trasporti e mensa restavano spesso fuori dal modello precompilato del 730 quando non erano erogati direttamente dagli istituti scolastici, ma da enti locali o da società esterne. I genitori dovevano quindi conservare ricevute e bollettini per integrare manualmente il modello.
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Quali spese rientrano nel nuovo provvedimento
Il provvedimento interessa le spese sostenute per gli studenti iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori. Gli enti locali dovranno inviare entro il 16 marzo dell’anno successivo le informazioni che riguardano:
- mensa scolastica e assistenza al pasto;
- il servizio di trasporto scolastico con scuolabus;
- attività integrative di pre e post scuola;
- eventuali rimborsi erogati alle famiglie nel corso dell’anno.
Non sono mai detraibili le spese per l'acquisto di libri di testo, dizionari, materiale di cancelleria, zaini e diari.
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Come funziona la detrazione
Va ricordato che la detrazione delle spese di istruzione è pari al 19% calcolata su un limite massimo di 1.000 euro annui per figlio, a condizione che siano pagate con strumenti tracciabili (come bonifico, carta di credito, bancomat o sistema PagoPA). Tradotto in cifre: la detrazione massima ottenibile è di 190 euro per figlio all’anno. Il decreto non apporta modifiche all’importo del beneficio fiscale, ma evita alle famiglie di perdere la detrazione per dimenticanza o di dover integrare a mano le ricevute nella dichiarazione precompilata.
Due fasi
Il nuovo meccanismo, come riportano anche diversi siti di settore, prevede due fasi distinte.
La prima è quella che riguarda l’anno d’imposta 2026. In questo caso la trasmissione dei dati da parte dei Comuni sarà facoltativa. Questo significa che, comunque, nella dichiarazione precompilata disponibile dal 30 aprile 2027 i genitori potrebbero ancora dover verificare ed eventualmente aggiungere a mano le ricevute mancanti.
La seconda è quella a partire dall’anno d’imposta 2027, con effetto sul 730 del 2028. In questo caso l’invio telematico diventerà obbligatorio per tutti gli enti locali. E quindi le famiglie vedranno già tutte le voci nella precompilata.
Le sanzioni
Visto che per l’anno d’imposta 2026 la trasmissione è facoltativa, il decreto del viceministro dell’Economia stabilisce l’esclusione da sanzioni per questo primo periodo. Ma l’esclusione vale solo nel caso in cui “l’errore nella comunicazione dei dati non abbia comportato un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Come funziona il 730 precompilato
Il 730 precompilato è una dichiarazione dei redditi messaa disposizione dall'Agenzia delle Entrate con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora. Le informazioni, che possono essere confermate, integrate o modificate, sono riportate in maniera automatica nel modello 730 da trasmettere. L’aggiunta delle spese scolastiche si inserisce ora in un percorso di espansione progressiva per rendere la dichiarazione sempre più automatica e agevole.
Quanto viene usato il 730 precompilato?
Questa formula ha già raggiunto dimensioni considerevoli: nel 2026 ha superato quota 1,3 miliardi di dati precaricati. Secondo i dati che c'erano a disposizione sette giorni prima dalla scadenza per l’invio (prevista per il 30 settembre, nel 2026) si contavano già 5,5 milioni di modelli trasmessi in autonomia. Il numero dei 730 precompilati accettati integralmente si è attestata oltre il 30%.
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