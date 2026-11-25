IT-Wallet aperto a tutti, patente digitale è valida come documento d’identità sull’app IOEconomia
Introduzione
L’uso della patente registrata sull’IT-Wallet come documento di riconoscimento - dopo una fase iniziale di test aperto solamente a un numero ristretto di persone - è diventato disponibile per tutti i cittadini italiani e i residenti sul territorio del Paese. A comunicarlo nei giorni scorsi è stato il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri: oggi chiunque abbia effettuato l’upload del documento sull’app IO potrà utilizzare la patente nella sua versione digitale.
Quello che devi sapere
Che cos’è l’IT-Wallet
In primo luogo è necessario sapere che cos’è l’IT-Wallet: si tratta del portafoglio digitale pubblico integrato nell’app IO. Come spiegato dal Dipartimento per la trasformazione digitale il sistema è “pensato per semplificare l’accesso ai servizi pubblici e privati” e “consente di conservare e utilizzare in modo sicuro identità digitale, documenti e attestati elettronici, rendendo più semplici e immediate le interazioni sia online sia nel mondo fisico”.
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Come attivare l’IT-Wallet
Il Dipartimento offre anche informazioni fondamentali al fine di attivare il proprio portafoglio IT-Wallet pubblico. Intanto, è necessario scaricare l’app IO sul proprio smartphone. Poi serve “essere in possesso di una Carta d’Identità Elettronica” per poter procedere con l’attivazione sull’app. Una volta fatti questi passaggi, si può procedere ad “aggiungere al proprio Portafoglio in app la versione digitale” diversi documenti.
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La patente sull’IT-Wallet
Ma quali sono questi documenti? In primo luogo, come detto, dal 23 novembre è possibile per tutti i cittadini italiani e per tutti i residenti sul territori attivare sul proprio IT-Wallet la patente di guida. Come sottolineato dal Dipartimento per la trasformazione digitale, il documento “oltre a dimostrare l’abilitazione alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine, ora può essere utilizzata come documento di riconoscimento”.
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Tutti i documenti disponibili
Non c’è però solo la patente di guida tra i documenti che è possibile caricare sull’IT-Wallet nell’app IO: sono infatti disponibili anche “la Tessera Sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione Malattia; la Carta Europea della Disabilità; l’Attestato di residenza; i Titoli di studio scolastici; la Frequenza scolastica; i Titoli accademici; l’Iscrizione accademica”. Inoltre “i documenti digitali vedranno un ampliamento progressivo e potranno essere utilizzati in Italia negli stessi contesti d’uso già previsti per i corrispettivi fisici”.
Come usare l’IT-Wallet
Come utilizzare, però, concretamente l’l’IT-Wallet? Il Dipartimento spiega che “il portafoglio digitale può essere presentato di persona ai soggetti erogatori di servizi, che ne verificano la validità in modo sicuro e istantaneo attraverso ‘Valida Documenti’, l’app pubblica di verifica dal vivo del sistema, scaricabile dall’App Store e Google Play”. Inoltre “il portafoglio potrà essere utilizzato per accedere ai servizi online tramite il pulsante ‘Entra con IT-Wallet’, che sarà progressivamente disponibile sulle piattaforme degli enti che aderiranno al sistema”.
Gli obiettivi del sistema
L'avvio delle nuove funzionalità prevista dall’IT-Wallet, così come l'apertura a tutti gli utenti dopo la fase di test, sono avvenute nell’ambito del “quadro normativo nazionale, previsto dall'articolo 64-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale”. Il Dipartimento ha spiegato che anche “il rilascio pubblico della funzionalità “Documenti su IO” nel 2024 resterà disponibile nella versione attuale fino a luglio 2027”. Insieme ai test aperti ai privati e iniziati a maggio di quest’anno, l’obiettivo è quello di “semplificare l’accesso ai servizi pubblici e privati, generando benefici per persone, pubbliche amministrazioni e imprese”.
Quanti italiani usano l’IT-Wallet
Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha commentato in occasione dell’apertura a tutti dell’uso della patente sull’IT-Wallet: “Con 13 milioni di attivazioni, Documenti su IO ha avvicinato milioni di cittadini a un nuovo modo di utilizzare i propri documenti. Oggi, con IT-Wallet, compiamo un salto in avanti: ampliamo le possibilità offerte dall’identità digitale e introduciamo maggiori garanzie di sicurezza, più documenti e nuove funzionalità, in linea con gli obiettivi europei. L'Italia è nel gruppo di testa dei Paesi europei che stanno rilasciando i propri portafogli di identità digitale e prosegue così il percorso di innovazione dei servizi nazionali, lasciando sempre ai cittadini la libertà di scegliere se attivare IT-Wallet”
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