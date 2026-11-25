In primo luogo è necessario sapere che cos’è l’IT-Wallet: si tratta del portafoglio digitale pubblico integrato nell’app IO. Come spiegato dal Dipartimento per la trasformazione digitale il sistema è “pensato per semplificare l’accesso ai servizi pubblici e privati” e “consente di conservare e utilizzare in modo sicuro identità digitale, documenti e attestati elettronici, rendendo più semplici e immediate le interazioni sia online sia nel mondo fisico”.

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