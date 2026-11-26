Prima di tutto, occorre tenere presente che, mentre il bonifico ordinario può essere revocato entro certi limiti temporali, il bonifico istantaneo accredita il denaro entro 10 secondi dall’operazione e non si può più tornare indietro. Ecco perché i truffatori adottano questo metodo, perché poi i soldi, una volta che arrivano sul loro conto, non possono essere più recuperati dalla vittima. Quindi, la prima cosa da tenere presente, è che, se un'operazione richiede di fare un bonifico istantaneo, è meglio fare un'ulteriore verifica, prima di procedere al pagamento.

Poi è bene ricordare sempre che nessuna banca contatta i propri clienti per chiedere loro di effettuare un bonifico per mettere al sicuro il denaro. Lo stesso vale per le istituzioni. Se si ricevono messaggi o chiamate da operatori bancari che dicono che i nostri risparmi sono in pericolo, e che vanno trasferiti su un conto più sicuro, è sempre meglio chiamare la propria banca, usando il numero ufficiale, e fare una verifica. Lo stesso vale per le richieste urgenti di denaro che - in apparenza - arrivano dalla famiglia. Sempre meglio verificare chiamando il diretto interessato.

In ogni caso, non si devono mai fornire dati strettamente personali ed è sconsigliato anche cliccare su link sospetti. Non solo: i codici IBAN a cui viene richiesto di inviare il denaro di solito sono identificabili e quindi controllare che corrispondano al destinatario può essere un ulteriore scrupolo da adottare.