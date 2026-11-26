Truffe con bonifico istantaneo, le banche: "Servono misure". I rischi e come difendersiEconomia
Introduzione
In un anno sono stati registrati circa 46mila bonifici istantanei fraudolenti, per un valore complessivo di 80 milioni di euro. Per fronteggiare questo tipo di truffa, il presidente dell'Abi (Associazione bancaria italiana), Antonio Patuelli, ha chiesto un intervento urgente, qualche giorno fa, al Salone dei Pagamenti a Milano. "Occorre constatare e combattere l'offensiva di truffe digitali che si è recentemente sviluppata a danno soprattutto dei risparmiatori", ha detto. E ha chiesto alle istituzioni competenti "che sia fatta tempestivamente una verifica sull'esperienza del bonifico istantaneo per introdurre le necessarie misure per prevenire le truffe".
Quello che devi sapere
I limiti del bonifico istantaneo
"Per combattere queste nuove truffe che si schermano perfino dietro fasulle insegne di autorevoli organismi della Repubblica, occorre innanzitutto constatare che esse sono molto cresciute dopo l'introduzione obbligatoria del bonifico istantaneo che è certamente un'importante innovazione ma che essendo irrevocabile viene sfruttata ampiamente proprio dai truffatori", ha evidenziato Patuelli.
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I dati sulle truffe con i bonifici istantanei
Secono i dati della Banca d'Italia, pubblicati a luglio, il valore dei bonifici istantanei fraudolenti è passato da circa 54 milioni di euro nel 2024 a 80 milioni nel 2025. In proporzione alle somme trasferite, le frodi sui bonifici istantanei hanno un'incidenza 14 volte superiore a quelle sui bonifici ordinari: 28 euro ogni 100mila trasferiti, contro due.
I meccanismi in campo per arginare le truffe
Bisogna però sottolineare anche che ci sono sempre più strumenti per arginare questo tipo di truffe. È in corso un rafforzamento delle misure di prevenzione delle banche e, dal 9 ottobre 2025, c'è l'obbligo di verifica della corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario.
Le truffe a cui fare più attenzione
Ma quali sono le truffe a cui stare più attenti? Si va da quella del falso operatore bancario ai messaggi Whatsapp di persone che si spacciano per figli o parenti in difficoltà. Ma ci sono anche le false piattaforme di investimento e le fatture false, con i truffatori che sostituiscono l'Iban del legittimo fornitore con il loro.
Come difendersi?
Prima di tutto, occorre tenere presente che, mentre il bonifico ordinario può essere revocato entro certi limiti temporali, il bonifico istantaneo accredita il denaro entro 10 secondi dall’operazione e non si può più tornare indietro. Ecco perché i truffatori adottano questo metodo, perché poi i soldi, una volta che arrivano sul loro conto, non possono essere più recuperati dalla vittima. Quindi, la prima cosa da tenere presente, è che, se un'operazione richiede di fare un bonifico istantaneo, è meglio fare un'ulteriore verifica, prima di procedere al pagamento.
Poi è bene ricordare sempre che nessuna banca contatta i propri clienti per chiedere loro di effettuare un bonifico per mettere al sicuro il denaro. Lo stesso vale per le istituzioni. Se si ricevono messaggi o chiamate da operatori bancari che dicono che i nostri risparmi sono in pericolo, e che vanno trasferiti su un conto più sicuro, è sempre meglio chiamare la propria banca, usando il numero ufficiale, e fare una verifica. Lo stesso vale per le richieste urgenti di denaro che - in apparenza - arrivano dalla famiglia. Sempre meglio verificare chiamando il diretto interessato.
In ogni caso, non si devono mai fornire dati strettamente personali ed è sconsigliato anche cliccare su link sospetti. Non solo: i codici IBAN a cui viene richiesto di inviare il denaro di solito sono identificabili e quindi controllare che corrispondano al destinatario può essere un ulteriore scrupolo da adottare.
Gli accorgimenti da usare con la banca
A livello tecnico, va ricordato poi che si può impostare o modificare il limite giornaliero dei bonifici istantanei, come da normativa europea (Regolamento UE 2024/886).
Non solo. Un altro accorgimento utile è quello di attivare le notifiche sms o app anche per il proprio conto corrente. Diversi istituti di credito, infatti, propongono ai propri clienti di attivare questa specifica funzione che consente di allertare in caso di movimenti sospetti sul conto corrente. Questo vale non solamente per l’uso di carte di credito o bancomat, ma anche per qualsiasi altra operazione.
Le possibili mosse dell'Ue
In futuro, però, non è da escludere che ci potrebbero essere nuove tutele per i clienti. Da quanto emerge, l'Unione Europea sta lavorando a norme sui servizi di pagamento che prevedono determinate condizioni, come il rimborso anche per i consumatori ingannati da falsi operatori bancari.
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