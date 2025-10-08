Bonifici istantanei, da domani al via le nuove regole: cosa cambia

Introduzione

Da domani, giovedì 9 ottobre 2025, scatta la seconda fase, prevista dalle norme Ue, per accelerare la diffusione presso banche e clienti dei bonifici istantanei. Da adesso banche e Poste sono obbligate a fornire il servizio ai loro clienti e a verificare che il nome di chi li riceve coincida anche con quello del titolare dell’Iban.