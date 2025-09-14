Truffe sui bonifici, ecco quali sono le più diffuse e come proteggersi

Come spiegano l'Unione nazionale consumatori e Cbi, la prima delle sei truffe sui bonifici più pericolose è la truffa sulle vendite online, in altre parole... il bonifico che non c'è. Come funziona? Supponiamo che tu abbia messo in vendita la tua vecchia bicicletta su un sito di annunci. Un potenziale acquirente si dice interessato e ti invia la prova di aver effettuato un bonifico. Ti chiede di spedire subito il prodotto perché ha fretta. Ma attenzione: il bonifico è solo ordinato, non eseguito. I truffatori, in sostanza, sfruttano il fatto che i bonifici ordinari non sono immediati: possono essere revocati entro il giorno lavorativo successivo se non c’è copertura sul conto. Una volta ricevuta la conferma dell'ordine di pagamento spedisci l’oggetto, ma poi il pagamento viene annullato. Come difendersi? Mai spedire prima di aver ricevuto l'effettivo accredito sul conto; diffidare degli acquirenti che premono per spedizioni immediate; verificare sempre che i soldi siano realmente disponibili sul proprio conto prima della consegna

