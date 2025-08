Bollette, nuova truffa telefonica con falso operatore regionale

Introduzione

Una nuova truffa telefonica rischia di far cadere in trappola diversi utenti. A intercettarla è stata Adnkronos, che ha raccontato come viene messa in atto. La nuova truffa, puntando sul fatto che le bollette di luce e gas restano alte e il mercato libero invoglia a cambiare operatore, sfrutta una condivisione fraudolenta dei dati e chiama in causa enti regionali o addirittura l'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Ecco come funziona