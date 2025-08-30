Truffe bancarie, aumentano frodi da “manipolazione del pagatore”

Sul fronte delle tutele è poi stato definito un chiaro riparto delle responsabilità tra banche e clientela, così che quest’ultima sia adeguatamente tutelata e, in via generale, messa al riparo dalle perdite derivanti da operazioni fraudolente effettuate senza consenso né colpa grave. L'educazione finanziaria, tema sul quale sono state attivate molte iniziative, serve (spiega Bankitalia) a costruire la consapevolezza delle persone come linea di difesa, fornendo gli strumenti necessari per riconoscere i pericoli e adottare comportamenti sicuri. La consapevolezza è infatti la prima linea di difesa contro le truffe, in particolare contro quelle più insidiose – e purtroppo più frequenti – che si basano sulla manipolazione del pagatore, ossia casi in cui le vittime, senza saperlo, collaborano con i truffatori

