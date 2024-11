Truffe online e telefoniche, cos’è il vishing e come difendersi

Introduzione

Fra le varie tipologie di truffa si sta diffondendo sempre di più il vishing, una sorta di evoluzione del phishing. Il nome deriva dalla combinazione tra phishing, appunto, e voice: sono truffe compiute soprattutto tramite voce.

Adiconsum, associazione a difesa dei consumatori, spiega come funziona: a volte il primo contatto avviene per e mail, chat o sms. Non viene chiesto di cliccare su un link ma di chiamare un numero telefonico al quale risponderà un disco o un finto operatore del call center del proprio istituto di credito. Quest’ultimo chiederà di fornire i dati per accedere al conto corrente. Altre volte sono gli stessi criminali a contattare telefonicamente le persone. Ecco come difendersi da questa e altre tecniche