Boom di truffe al telefono, ecco le strategie illegali più utilizzate

Introduzione

Il portale antitruffa di Arte (l'associazione rappresentativa del settore dei re-seller e trader dell'energia) registra circa 3.500 segnalazioni in sei mesi di tentativi di raggiri ai cittadini tramite telemarketing selvaggio a opera di call center e operatori illegali.



I tre reati più compiuti da questi soggetti sono la violazione della privacy (accedendo illegalmente a dati sensibili), la truffa sull'offerta commerciale (violando il principio di trasparenza e correttezza) e la sostituzione di persona (spacciandosi per ciò che non sono, come "enti nazionali" inesistenti).

Arte mette in guardia i cittadini sulle strategie più utilizzate da questi operatori: la simulazione di un guasto a centraline e cabine elettriche o di danneggiamenti alle tubature del gas, con la necessità di aprire un nuovo contratto, o di essere parte di un "ufficio gestione pratiche nazionale" per ottenere il rimborso di presunte somme non dovute sborsate dal cittadino. In altri casi, chiedono dati anagrafici con la scusa di verificare i dettagli della fornitura.