Black Friday, sul web è boom di truffe: i consigli per evitarle

Introduzione

In vista del Black Friday sale anche in Italia la febbre degli acquisti. Gli sconti, che in realtà sono già iniziati, culmineranno venerdì 29 novembre. Il Codacons stima nel nostro Paese un giro d'affari di circa 4 miliardi di euro tra acquisti online e nei negozi fisici. La parte del leone ancora una volta la farà il web, dove l'associazione prevede oltre 6 acquisti su 10 (il 65%) per un controvalore di oltre 2,6 miliardi. Però bisogna stare in guardia da eventuali frodi, sempre in agguato nei negozi virtuali. Ecco, quindi, alcuni suggerimenti per acquisire informazioni prima di pagare