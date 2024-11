Black Friday 2024: quando inizia, quanto dura e quando finisce

Spettacolo

Scarpe autunno 2024, idee e tendenze dalle sfilate. FOTO

È il momento di osare. Lo hanno detto praticamente tutti i designer, da Milano a Parigi (e oltre). Le calzature proposte sulle passerelle non hanno niente di ordinario e completano con carattere ogni look. Per questa stagione il decorativismo vince sul minimal. Tra gli stivali, trionfano quelli alti sulla coscia. I tacchi sono bilanciati dai plateau. La palette è vivace e include il cobalto, il rosso, il verde oliva. Ecco quali sono i modelli da avere adesso A cura di Vittoria Romagnuolo

SIGNORILITÀ POP – Giallo ocra, rosso mirtillo, blu cobalto, come quelle in foto. Le scarpe dell'Autunno/Inverno 2024 sono fatte per essere notate. In tinte vivaci, magari realizzate col pellame lucido. Pop e chic. Ultra femminili, col cinturino alla caviglia e il tacco sottile. Queste sono di Sportmax

ANNI '50 - Le ha rispolverate Adrian Appiolaza dagli archivi di Moschino, oggetto di studio e ammirazione da parte del nuovo direttore creativo del brand fin dal suo arrivo. Décolleté accollate col tacco a cono. Dal sapore vintage