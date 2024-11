Black Friday 2024 su Amazon, quando inizia: il calendario e le date

Negli ultimi anni, il Black Friday si è trasformato da una singola giornata di sconti in un vero e proprio evento prolungato. Sia online che offline, il “venerdì nero” vede acquirenti di tutto il mondo mettersi in coda, fisica o virtuale, per ottenere le migliori offerte sul mercato. Quest'anno, il giorno ufficiale del “venerdì nero” sarà il 29 novembre, ma le promozioni sono già iniziate da settimane, con molti negozi, sia online che fisici, che hanno anticipato gli sconti per offrire un'ampia finestra di acquisti convenienti. Ma su Amazon , il sito di e-commerce più utilizzato in Italia, quando si attivano le offerte?

Calendario delle offerte Amazon



Amazon ha annunciato la "Settimana del Black Friday" che quest'anno inizia dalle 00:01 di giovedì 21 novembre e prosegue fino alle 23:59 di lunedì 2 dicembre 2024. Durante questo periodo, su Amazon saranno disponibili sconti fino al 35% su una vasta gamma di prodotti, dalla tecnologia alla moda, dagli articoli per la casa ai giocattoli. La settimana culminerà con il Cyber Monday, che cade il 2 dicembre. La piattaforma ha promesso una “maratona di offerte” con affari giornalieri e “deal lampo” (di breve durata) pensati anche per consentire ai clienti di acquistare articoli stagionali e regali per le festività con prezzi vantaggiosi.



Vantaggi per i clienti Amazon Prime



I clienti iscritti ad Amazon Prime godranno di vantaggi esclusivi durante il Black Friday, come l'accesso anticipato ad alcune offerte selezionate e spedizioni rapide, disponibili in giornata o entro un giorno. Gli iscritti a Prime avranno inoltre a disposizione opzioni di pagamento flessibili, tra cui il servizio Bancomat Pay, un metodo sicuro e pratico per chi preferisce alternative alla carta di credito.



Consigli per prepararsi al Black Friday



Come prepararsi al meglio per il Black Friday? Prima di tutto, è utile fare una lista degli acquisti indispensabili, considerando le diverse categorie di prodotti disponibili su Amazon, dai regali di Natale agli articoli tecnologici, fino ai regali per amici e familiari. Avere un elenco preciso aiuta a evitare acquisti impulsivi e a rispettare il budget prefissato. Amazon consiglia di tenere d’occhio la pagina dedicata al Black Friday, dove si trovano già alcune delle prime offerte. Creare una lista dei desideri e impostare avvisi per i prodotti desiderati può essere una strategia utile per assicurarsi di non perdere le offerte migliori.



