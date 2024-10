Lettori di libri digitali preparatevi, è in arrivo una nuova generazione di kindle. Ad annunciarlo è Amazon, che oggi ha presentato le nuove versioni dei modelli base, Scribe e Paperwhite, ma anche una novità assoluta: Kindle Colorsoft, un nuovo dispositivo per la prima volta a colori.

"La nostra nuova lineup ha qualcosa per tutti - ha dichiarato Emma Gilmartin, direttrice di Kindle Europe -. Il primo Kindle a colori contribuirà a dare vita alle immagini, il nuovo Kindle Scribe cambierà la scrittura nei libri e il modo in cui prendere appunti; con il nuovo Kindle Paperwhite sarà possibile navigare rapidamente tra le proprie letture preferite e infine, il nuovissimo Kindle si potrà portare anche in tasca per leggere ovunque si voglia".