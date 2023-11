Black Friday 2023, gli italiani spenderanno online 2 miliardi di euro

Coldiretti segnala infine che la tendenza nazionale non è quella di concentrare le offerte in un periodo limitato, ma di spalmarle durante l’intero week end, un modo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti proposti da molti esercizi sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività.

Tra i prodotti più richiesti ci sono elettronica, abbigliamento, prodotti di bellezza e l’enogastronomia per la tendenza a fare acquisti utili sotto la spinta dalla pandemia. Ma il ventaglio delle offerte, suggerisce la Coldiretti, si è fortemente allargato dai prodotti ai servizi più vari e per questo il consiglio dell'associazione, soprattutto in rete, è di non farsi guidare dagli acquisti di impulso, di confrontare sempre le varie offerte, accertarsi dell’originalità del prodotto e di rivolgersi a siti sicuri.

Secondo l'analisi di Coldiretti/Ixè complessivamente la spesa sarà di 194 euro a persona, il 14% in più rispetto allo scorso anno, seppur con notevoli differenze. Se la maggioranza di chi fa acquisti (40%) conterrà il budget sotto la soglia dei 100 euro, un altro 35% arriverà fino a 200 euro e un ulteriore 11% si spingerà a 300 euro e un 7% fino a 500 euro. Ma c’è anche un 5% di persone che supererà questa cifra. Tra i canali preferiti per il Black Friday e il Cyber Monday vince l’online, ma si segnala anche un recupero dei negozi tradizionali, i più penalizzati da due anni di pandemia. Anche se si tratta di una iniziativa nordamericana nata già negli anni ’60, si sono moltiplicate anche a livello nazionale le promozioni commerciali per l’occasione che si allargano, precisa la Coldiretti, dal web ai grandi gruppi commerciali, dal food delivery ai negozi di quartiere.

L'analisi dell'esperta

Secondo Valentina Pontiggia, Direttrice dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano, "sono due le principali considerazioni da fare sul tasso di crescita di quest’anno. Per prima cosa, gran parte di questo incremento è spiegato dall’inflazione. In secondo luogo c’è molta incertezza sulla reale capacità di alcuni merchant di raggiungere il target prefissato: già nel 2022 le previsioni per il Black Friday si sono infatti dimostrate troppo ottimistiche, con un valore a consuntivo che ha raggiunto gli 1,85 miliardi di euro rispetto a una stima previsionale di circa 2 miliardi". I settori più interessati saranno abbigliamento, informatica ed elettronica, giocattoli, gioielli, profumi, prodotti per la cura del corpo, ma anche oggetti di arredamento, prodotti enogastronomici, ticketing per eventi e viaggi. Anche in questo periodo, tradizionalmente molto positivo per l’eCommerce, il canale online, pur continuando a crescere con un ritmo superiore al Retail totale, risulta meno dinamico, più vicino agli andamenti del commercio fisico. Gli acquisti online, compresi fra il 24 e il 27 novembre, cresceranno infatti solamente del più 8% rispetto a un CAGR (Compounded Average Growth Rate) negli ultimi cinque anni pari al più 18%.

In Italia, e all’estero, le iniziative promozionali non si limitano esclusivamente al week-end del Black Friday: prolungare il periodo degli sconti è un ottimo metodo per rendere queste occasioni di acquisto più efficaci verso i consumatori e più utili per i venditori perché consente di attirare un numero crescente di utenti e di distribuire i prodotti su un arco temporale più esteso.

Il confronto con gli anni precedenti

Rispetto agli anni precedenti, non sono cambiate le politiche promozionali. Si va dallo sconto fisso su tutto il carrello allo sconto percentuale su una o su tutta la gamma di prodotti, al premio a fronte del superamento di una definita soglia di spesa o all’offerta della spedizione gratuita. Nella maggior parte delle iniziative, non sono previste politiche di sconto più aggressive rispetto agli anni precedenti: da un punto di vista economico, l’obiettivo non è solo migliorare i ricavi, ma anche preservare i margini. “Ciò che distingue il Black Friday nel 2023 dovrebbe essere la maggior trasparenza di informazioni negli annunci di riduzione dei prezzi, in ottica di tutela del consumatore: si tratta infatti del primo Black Friday nell’era della Direttiva Omnibus - ha sottolineato Pontiggia -. Il decreto ha introdotto per i merchant una serie di nuove disposizioni in materia di indicazione di annunci di riduzione dei prezzi nel corso delle campagne promozionali e ha arricchito la lista delle pratiche commerciali scorrette".