Amazon, sciopero dei lavoratori in Europa nel giorno del Black Friday

Giornata di scioperi e mobilitazioni dei lavoratori di Amazon in 30 paesi del mondo in occasione del Black Friday. "Make Amazon Pay" tradotto con "Amazon deve pagare" il nome della campagna di mobilitazione globale, in riferimento al debito che, secondo i lavoratori, la multinazionale ha nei confronti dei propri dipendenti, della società, del pianeta. La protesta è stata indetta in occasione della giornata di sconti che negli Stati Uniti cade il giorno successivo alla festa del Ringraziamento, e che oggi ha preso piede anche nel mondo dell'e-commerce.

La protesta in Italia

In Italia la Cgil ha indetto uno sciopero del Black Friday nel magazzino di Castel San Giovanni.

"In Italia siamo abituati a difendere i nostri diritti e questa volta non è diverso. Lavorare in Amazon ci ha mostrato la necessità di un fronte unito per lottare per salari equi e condizioni di lavoro sicure. Questo sciopero del Black Friday è più di una protesta; è un messaggio che siamo tutti insieme, oltre i confini, lottando per ciò che meritiamo" ha detto il membro della federazione sindacale italiana Filcams Cgil Giampaolo Meloni, che lavora proprio nel magazzino di Castel San Giovanni.

Lo sciopero in Germania e Regno Unito

In Germania, il secondo mercato di Amazon per vendite nel 2022, i lavoratori dei cinque centri di adempimento di Bad Hersfeld, Dortmund, Coblenza, Lipsia e Rheinberg sciopererano per 24 ore per chiedere un accordo salariale collettivo. Secondo il sindacato GMB, più di mille lavoratori del magazzino di Amazon a Coventry, in Inghilterra, aderiscono allo sciopero nell’ambito di un’annosa vertenza sui salari. I sindacalisti stanno anche organizzando una manifestazione presso la sede centrale di Amazon a Londra.

Le manifestazioni in Francia e Spagna

In Francia, l’organizzazione anti-globalizzazione Attac sta incoraggiando gli attivisti a manifestare. Il sindacato spagnolo Ccoo ha chiesto ai lavoratori dei magazzini e delle consegne di Amazon di organizzare uno sciopero di un’ora per ogni turno di lavoro durante il "Cyber Monday", l’ultimo giorno dei dieci giorni di offerta speciale Amazon.