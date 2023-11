Yeppon.it, l'e-commerce italiano che sfida i colossi del web

Alle porte di Milano, a Paderno Dugnano, c'è il quartier generale di Yeppon. Si tratta di un sito di e-commerce italiano che vende elettronica di consumo, prodotti per il brico e per la casa. Noi di Now siamo andati a conoscerli da vicino per capire questa realtà già al lavoro da 12 anni

Su Yeppon non si trovano soltanto prodotti nuovi ma anche ricondizionati , si possono acquistare direttamente sul sito o recandosi di persona in azienda. All'interno c'è una vera e propria isola dedicata all'outlet.

Oggi il sito di e-commerce punta ancora più in alto, ecco perchè è nata una nuova piattaforma: yeppon.fr per espandere l'offerta nel territorio francese.

Davide contro Golia dicono in casa Yeppon. Non avrà i numeri dei grandi colossi ma è un'azienda fatta da 45 dipendenti con un catalogo di oltre 250mila prodotti. Con i 325mila ordini evasi nel 2022 rappresenta la realtà indipendente italiana più forte.

"Yeppon è un e-commerce italiano indipendente che vende elettronoica di consumo, prodotti per il brico e per la casa. Ormai siamo attivi da 12 anni e con tanta passione stiamo crescendo anno per anno arrivando alla soglia dei 70 milioni di euro di fatturato.

Tre soci, tanto impegno e la voglia di creare un prodotto a 360 gradi made in Italy. Nasce così Yeppon.it , il sito di e-commerce fondato nel 2011 da Danilo Longo, Andrea Bonetti e Cristian Sacchini con sede a Paderno Dugnano, alle porte di Milano. Non ci sono robot che fanno tutto. Dietro alla preparazione di ordini e spedizioni semplicemente persone, lavoratori.

Pronti per il Black Friday

Danilo Longo, Founder Yeppon: "Siamo in pieno Black Friday, per noi è l'evento più importante dell'anno. Sono 15 giorni di offerte dove i clienti possono trovare dalla televisione all'elettrodomestico al notebook a prezzi incredibili. Sicuramente per tutto il mio team un momento di forte stress e di tantissimo lavoro però come ogni anno faremo del meglio per accontentare tutti i nostri clienti".