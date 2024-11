Black Friday 2024, gli italiani spenderanno in media 273 euro

Introduzione

È arrivata la settimana del Black Friday, il periodo dell’anno in cui è possibile trovare trovare super sconti su diversi prodotti e che culminerà nel vero e proprio "venerdì" dei ribassi, il 29 novembre. Secondo le stime del Codacons in Italia potrebbe registrarsi un giro d’affari di 4 miliardi di euro tra acquisti online e nei negozi fisici. La parte più significativa delle spese dovrebbe essere fatta ancora una volta online, dove l'associazione prevede oltre 6 acquisti su 10 (il 65%) per un controvalore di oltre 2,6 miliardi. E secondo uno studio di Scalapay, fintech italiana leader in Europa nel Buy Now Pay Later, gli italiani hanno preventivato di spendere mediamente 273 euro: faranno meno acquisti dello scorso anno - in particolare per moda, bellezza e accessori - ma punteranno su beni di maggior valore.