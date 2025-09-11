Truffe telefoniche, come difendersi dalle chiamate ingannevoli

Come raccontato da AdnKronos, poi, sono molto diffuse le chiamate fraudolente a tema bollette. Uno degli schemi più recenti punta sul fatto che le bollette di luce e gas restano alte e il mercato libero invoglia a cambiare operatore. I criminali sfruttano una condivisione fraudolenta dei dati e chiamano in causa enti regionali o addirittura l'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Chi riceve la chiamata sente la voce in tempo reale di una persona che conosce il nome e cognome e il suo indirizzo di casa. Poi gli annuncia che il passaggio a una tariffa più conveniente per la sua utenza elettrica è andato a buon fine. I passaggi successivi, se chi viene contattato non realizza l'inganno, saranno quelli di chiedere il Pod, cioè il codice alfanumerico che identifica univocamente il punto di prelievo dell'energia elettrica, e poi l'Iban e i dati bancari per poter accreditare un fantomatico rimborso.

Contro questi tentativi di truffa si è mossa anche Federconsumatori, che ha denunciato fughe di dati e pratiche scorrette.