Non solo. Come previsto dalla normativa europea, il costo dei bonifici istantanei viene ora equiparato a quelli ordinari. Resta la possibilità di attivare lo strumento in quei Paesi che sono inseriti nella cosiddetta area Single Euro Payments Area (Sepa): una zona unica in cui le transazioni in euro vengono svolte osservando standard uniformi. Alla Sepa aderiscono i 27 Paesi dell'Ue, inclusi quelli non euro e 9 Paesi esterni: Città del Vaticano, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Svizzera e San Marino. L’obiettivo dell’Unione europea resta quello di accelerare la piena diffusione dello strumento favorendo l'ammodernamento e la crescita della competitività dei servizi di pagamento europei nel panorama globale.

