Bonifici istantanei, dal 2025 nuove regole: ecco cosa cambia

Introduzione

I bonifici istantanei sono bonifici eseguiti con grande velocità: vengono accreditati sul conto del beneficiario in 10 secondi. Possono essere eseguiti 24 ore su 24 e in qualsiasi giorno di calendario. Dal 2025 entra in vigore il Regolamento europeo 886/2024, che estende l’utilizzo di questi strumenti e che equipara il loro costo a quello dei bonifici ordinari.

Possono effettuare e ricevere bonifici istantanei quei Paesi che sono inseriti nella cosiddetta area Sepa, Single Euro Payments Area: una zona unica in cui le transazioni in euro vengono svolte seguendo standard uniformi