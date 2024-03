Bonifici istantanei gratuiti in 10 secondi, come funzioneranno

La plenaria di Strasburgo ha approvato un regolamento che prevede la possibilità per i cittadini di effettuare bonifici istantanei e gratuiti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 negli Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, cioè Islanda, Norvegia e Liechtenstein. La tempistica dell’attuazione, però, sarà piuttosto lunga e prevede un massimo di 18 mesi per i Paesi Ue e 39 per gli altri