Bonifico istantaneo, verifiche sul beneficiario esonerano le banche

Introduzione

Come previsto dal Regolamento europeo sui bonifici istantanei, a partire dal 9 ottobre di quest’anno gli istituti di credito e altri operatori saranno obbligati ad autorizzare l’emissione dei pagamenti veloci su tutti i canali disponibili, dall’home banking a mobile, sportelli, telefoni e terminali self-service. Scatta dunque la" fase due" della riforma che già ad inizio anno ha introdotto in Europa l’obbligo per gli operatori di consentire ai propri clienti di poter ricevere i bonifici istantanei.