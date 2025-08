Bonifici istantanei, da ottobre scattano le verifiche sul beneficiario

Come ricorda una guida dell'Associazione bancaria italiana (Abi), dedicata alla nuova modalità di pagamento, dal prossimo 9 ottobre, ogni volta che viene disposto un bonifico - e vale anche per l’ordinario - la banca farà sapere al proprio cliente se i dati inseriti coincidono, se non coincidono affatto, se generalità e codici corrispondono solo in parte o se non è stato possibile effettuare la verifica. Questo controllo, offerto senza costi aggiuntivi, diverrà uno strumento imprescindibile per dare massima trasparenza a chi utilizza i servizi bancari.

