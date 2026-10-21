La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-70/25, pubblicata il 15 ottobre parte dal caso della donna, cliente di una banca polacca. Un individuo si è presentato interessato all’acquisto di un oggetto che lei stava vendendo online e le ha inviato un link fraudolento, che sembrava provenire dalla piattaforma e con cui confermava la vendita. La donna ha cliccato finendo su un sito identico a quello della sua banca. Ha così inserito i propri dati per connettersi all’e-banking. Ma ha solo dato la chiave al truffatore per trasferire in un suo conto una cifra pari a circa 700 euro dal conto bancario della cliente.

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