Assegno Unico 2027, aumento importi con rivalutazione e nuove soglie Isee: cosa cambiaEconomia
Introduzione
Dal prossimo anno, l'Assegno unico e universale per i figli a carico (Auu) riconosciuto a milioni di famiglie italiane sarà più pesante. È l'effetto della rivalutazione, il meccanismo che adegua una serie di prestazioni economiche al costo della vita. Come stabilito dal decreto dei ministeri del Lavoro e dell'Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per il 2027 l'aumento è stato fissato al 3,2%, due decimi in più rispetto alle previsioni. Va ricordato, però, che il dato è ancora un indice provvisorio di rivalutazione, che permette l'adeguamento delle pensioni da gennaio, mentre per l'Assegno unico l'adeguamento avverrà direttamente sul valore definitivo.
Quello che devi sapere
Cos'è l'Assegno unico
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico e viene accreditato per ogni figlio presente nel nucleo familiare fino al compimento dei 21 anni (a determinate condizioni), e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo erogato dall'Inps varia in base all’Isee valido al momento della domanda, all’età e al numero dei figli e alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
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Quando scatterà la rivalutazione
L'adeguamento programmato per il 1° gennaio di ogni anno non si traduce tuttavia in un riconoscimento immediato degli aumenti. Come da prassi, anche per il 2027 il calendario seguito finora dovrebbe prevedere per la sola mensilità di gennaio i pagamenti con i vecchi importi. Inps potrebbe applicare la rivalutazione a partire da febbraio riconoscendo gli arretrati da subito o, come avvenuto nel 2025 e 2026, nel mese di marzo.
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Cambiano le fasce Isee
Con una rivalutazione più elevata rispetto all'1,4% applicato quest'anno, gli importi dell'Assegno unico si annunciano più sostanziosi per tutte le categorie, dalle famiglie con un solo figlio minorenne ai nuclei numerosi con figli maggiorenni o con disabilità. Il meccanismo dispiega i suoi effetti anche sulle fasce Isee utilizzate come parametro di riferimento per i vari pagamenti. Tenendo come dato definitivo il 3,2% stabilito dal decreto del Mef, la fascia che consentirà di percepire gli importi maggiori passerà da 17.468,51 a 18.027,50 euro. A salire è anche la soglia superiore con l'importo minimo riconosciuto a chi dichiara un Isee oltre i 48.073,36 euro, contro i 46.582,71 del 2026.
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Importi minimi e massimi per il 2027
Nulla cambia invece per quanto riguarda il meccanismo dell'Assegno con gli importi maggiori riconosciuti ai nuclei con l'Isee più basso, cifre che vanno a decrescere con l'aumentare dell'Isee fino a toccare il minimo previsto. Tenendo sempre come "bussola" la rivalutazione minima al 3,2%, da febbraio il sostegno mensile più alto per ciascun figlio minorenne passerà da 203,80 a 210,30 euro quello più basso da 58,30 a 60,20 euro.
L'Assegno unico per i maggiorenni a carico
Gli importi sono in crescita anche per i maggiorenni tra 18 e 20 anni, purché a carico e inseriti in percorsi formativi o lavorativi entro una certa soglia di reddito. La cifra massima passerà da 99,10 a 102,30 euro, quella minima da 29,10 a 30.
Maggiorazioni per casi di disabilità
In vista dell'adeguamento all'inflazione, sono destinati a cambiare anche gli importi per le maggiorazioni riconosciute per casi specifici. Per chi ha figli non autosufficienti con meno di 21 anni, sempre considerando il 3,2% di rivalutazione del Mef, si stima un aumento da 122,30 a 126,20 euro. Nei casi di disabilità grave, gli importi mensili crescono da 110,60 a 114,10 euro, mentre nelle situazioni di disabilità media passano da 99,10 a 102,30 euro.
Gli effetti sulle altre maggiorazioni
Una rivalutazione più alta si traduce in Assegni più pesanti anche per le famiglie numerose. La maggiorazione riconosciuta ai figli ulteriori al secondo tocca nuovi massimi, passando da 99,10 a 102,30 euro. Per le madri con meno di 21 anni, la maggiorazione sull'Assegno attesa nel 2027 è di 24 euro al mese, contro i 23,30 di quest'anno. Nell'elenco rientra poi lo scatto previsto per il secondo percettore di reddito, con il massimo che sale da 34,90 a 36 euro.
Cosa succede in caso di Isee non aggiornata
Tutti gli Isee presentati nel 2026 scadono il 31 dicembre dello stesso anno, quindi dal 1° gennaio andrà presentata una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) riguardante i redditi e il patrimonio posseduto. In caso di mancato invio della Dsu entro il 28 febbraio e in assenza dell'aggiornamento dell'Isee, Inps erogherà in automatico l'Assegno unico seguendo gli importi minimi. Per chi aggiorna l'Isee tra il 1° marzo e il 30 giugno, è previsto il ricalcolo e il riconoscimento degli arretrati.
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