Introduzione

Dal prossimo anno, l'Assegno unico e universale per i figli a carico (Auu) riconosciuto a milioni di famiglie italiane sarà più pesante. È l'effetto della rivalutazione, il meccanismo che adegua una serie di prestazioni economiche al costo della vita. Come stabilito dal decreto dei ministeri del Lavoro e dell'Economia e Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per il 2027 l'aumento è stato fissato al 3,2%, due decimi in più rispetto alle previsioni. Va ricordato, però, che il dato è ancora un indice provvisorio di rivalutazione, che permette l'adeguamento delle pensioni da gennaio, mentre per l'Assegno unico l'adeguamento avverrà direttamente sul valore definitivo.