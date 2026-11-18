Dal 2027 è previsto un contributo di 100 euro mensili per le lavoratrici con almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40 mila euro. Il beneficio riguarda sia le dipendenti del settore pubblico e privato sia le autonome, ma sono escluse le lavoratrici domestiche. Con due figli si applica fino al compimento dei dieci anni del più piccolo, mentre con almeno tre figli il limite sale a 18 anni. Il versamento avverrà trimestralmente attraverso l'Inps. Su base annua l'importo raggiunge 1.200 euro, pari a 3.600 euro nel triennio considerato. La platea stimata è di 993 mila lavoratrici.