Bonus figli 2027, fino a 30 mila euro nei primi tre anni di vita: tutte le agevolazioniEconomia
Introduzione
Tra agevolazioni già operative e nuovi incentivi previsti dalla Manovra 2027, i nuclei familiari che accoglieranno un bambino il prossimo anno potrebbero beneficiare di cifre fino a 30 mila euro di sostegni economici entro il suo terzo compleanno. Secondo un'elaborazione de Il Sole 24 Ore, il valore complessivo delle prestazioni varia da 19.477 a 29.387 euro, a seconda del numero dei figli e delle condizioni lavorative dei genitori. Il calcolo comprende l'assegno unico, i contributi per l'asilo nido, il bonus nascita e alcune misure contenute nel disegno di legge di Bilancio, attualmente all'esame parlamentare.
Quello che devi sapere
Quanto valgono gli aiuti
Le simulazioni prendono in considerazione una famiglia con Isee inferiore a 15 mila euro, un bambino nato a gennaio 2027 e una madre lavoratrice autonoma con reddito inferiore a 40 mila euro. In questo scenario, il totale raggiunge 19.477 euro per il primo figlio, 23.077 per il secondo e 29.387 per il terzo, considerando il periodo 2027-2029. Gli importi rappresentano il risultato della combinazione di diversi benefici, ciascuno subordinato a specifici requisiti. Per ottenerli è necessario presentare le relative domande e rispettare le condizioni economiche previste. Non tutte le somme, inoltre, sono immediatamente disponibili.
Per approfondire: Manovra 2027, tutte le misure, i bonus e le novità per le famiglie
Gli importi dell'assegno unico
Una delle principali forme di sostegno resta l'assegno unico e universale, riconosciuto dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni dei figli, senza limiti anagrafici in caso di disabilità. Per i nuclei considerati nella simulazione, la quota base è di 203,80 euro mensili, secondo gli importi in vigore nel 2026, ai quali si aggiungono le maggiorazioni previste. Per il terzo figlio, grazie agli ulteriori incrementi previsti, la cifra sale a 15.787 euro. Nel 2025 la prestazione ha interessato sei milioni di famiglie, per una spesa pubblica di 19,8 miliardi.
Bonus nascita e asilo nido
Ai genitori con Isee non superiore a 40 mila euro spetta anche un contributo una tantum di mille euro per ciascun nuovo nato, adottato o affidato in vista di un'adozione. La misura, introdotta nel 2025, viene erogata dall'Inps. Un ulteriore aiuto riguarda le rette degli asili nido e, in determinate situazioni sanitarie, l'assistenza domiciliare. Il rimborso può arrivare a 3.600 euro annui sotto la soglia Isee di 40 mila euro e a 1.500 euro per gli altri nuclei. Considerando due anni di frequenza, il massimo ottenibile è dunque 7.200 euro. Nel 2025 ne hanno beneficiato 530 mila famiglie, con una media mensile di 217 euro.
Bonus mamma da 100 euro
Dal 2027 è previsto un contributo di 100 euro mensili per le lavoratrici con almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40 mila euro. Il beneficio riguarda sia le dipendenti del settore pubblico e privato sia le autonome, ma sono escluse le lavoratrici domestiche. Con due figli si applica fino al compimento dei dieci anni del più piccolo, mentre con almeno tre figli il limite sale a 18 anni. Il versamento avverrà trimestralmente attraverso l'Inps. Su base annua l'importo raggiunge 1.200 euro, pari a 3.600 euro nel triennio considerato. La platea stimata è di 993 mila lavoratrici.
Il Fondo per i nuovi nati
Tra le novità della legge di Bilancio compare anche il Fondo "Valore nuovi nati", destinato ai bambini nati dal 1° gennaio 2027. Lo Stato verserà 100 euro ogni anno fino al compimento dei 18 anni, indipendentemente dalle condizioni economiche familiari. Al compimento dei 18 anni, le somme accumulate potranno essere trasferite, su richiesta del beneficiario, a una forma di previdenza complementare. I familiari potranno integrare i versamenti, beneficiando di una detrazione fiscale del 19% fino a mille euro annui.
Voucher per baby sitter
Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps, il disegno di legge introduce un contributo destinato ai servizi educativi e all'assistenza dei bambini. Il voucher potrà raggiungere 500 euro mensili per tre mesi, all'interno degli undici mesi successivi alla conclusione del congedo di maternità o paternità. L'agevolazione sarà alternativa al congedo parentale e consentirà un beneficio massimo di 1.500 euro. Per finanziarla sono previsti 15 milioni di euro annui dal 2027 al 2029.
Per approfondire: Bonus baby-sitter, fino a 1.500 euro per i lavoratori autonomi: le novità in Manovra 2027
Congedi parentali più lunghi
La Manovra interviene anche sui periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura dei figli. Per i genitori che concluderanno il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2026, i mesi di congedo parentale indennizzati all'80% della retribuzione saliranno a quattro, entro i sei anni del bambino. Per il secondo figlio diventeranno cinque e dal terzo sei. Secondo le stime contenute nella relazione tecnica, il potenziamento dei congedi comporterà una spesa di 88 milioni di euro nel 2027, destinata ad aumentare progressivamente fino a raggiungere 575 milioni annui nel 2036.
Fringe benefit e assunzioni
Per il 2027 è prevista una soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit pari a 2 mila euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico e per gli under 31. Per gli altri lavoratori il limite resterà a mille euro. Sono inoltre introdotti incentivi per le imprese che assumono madri con contratti a tempo indeterminato: la maggiorazione della deduzione del costo del lavoro salirà dal 20 all'80%. La platea potenziale è stimata in 164 mila beneficiarie. Resta inoltre previsto per il 2026 uno sgravio contributivo fino a 8mila euro annui, per un massimo di due anni, destinato ai datori di lavoro che assumono madri di tre figli.
Contributo per il bollo auto
Un'altra disposizione riguarda le famiglie con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne. Il disegno di legge prevede il rimborso del bollo automobilistico fino a un massimo di 385,71 euro per veicoli a benzina o gasolio da sei a nove posti e potenza massima di 133 kW. La misura potrebbe interessare 47.553 nuclei, con uno stanziamento annuo stimato in 18,3 milioni.
I limiti per i sostegni
Il valore massimo degli aiuti resta subordinato alla possibilità di soddisfare contemporaneamente tutti i requisiti. Inoltre, una parte delle risorse è vincolata a specifiche spese, come quelle per l'asilo, oppure destinata al futuro previdenziale dei figli. Molti interventi si concentrano nei primi anni di vita, mentre successivamente rimangono soprattutto l'assegno unico e le detrazioni fiscali. Secondo il Forum nazionale delle associazioni familiari, occorrerebbero politiche più strutturali per accompagnare i nuclei anche nelle fasi successive della crescita, quando aumentano i costi per istruzione, sport e attività extrascolastiche.
Per approfondire: Inps, il Portale della Famiglia e Genitorialità si amplia con nuovi servizi: la guida