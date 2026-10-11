Inps, il Portale della Famiglia si amplia con nuovi servizi: la guida

Inps, il Portale della Famiglia e Genitorialità si amplia con nuovi servizi: la guidaEconomia
Introduzione
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha lanciato - in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia - una versione aggiornata e ampliata del Portale della Famiglia e della Genitorialità: si tratta di uno strumento online che ha l’obiettivo di accompagnare i nuclei familiari nelle principali fasi legate alla nascita e alla crescita dei figli, attraverso un accesso unitario e progressivamente più personalizzato ai servizi.
Quello che devi sapere
A cosa serve il Portale
Sono molte le possibilità offerte dalla versione aggiornata del Portale della Famiglia e della Genitorialità lanciato dall’Inps: tra queste, individuare gli asili nido e i Centri per la famiglia presenti sul territorio, conoscere le opportunità di welfare disponibili e consultare dati aggiornati sulle principali misure a sostegno della genitorialità.
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La sezione “Servizi vicino a me”
Nel dettaglio, sul Portale è presente una sezione "Servizi vicino a me”: in quella pagina è attivo un sistema di geolocalizzazione che consente di individuare, sul territorio nazionale, gli asili nido e le altre strutture educative pubbliche e private autorizzate dalle Regioni e dagli Enti locali per bambine e bambini fino a tre anni. Le informazioni, comunicate all'Inps attraverso il canale "Agenda asili nido", saranno progressivamente aggiornate sulla base dei dati trasmessi dagli Enti territoriali.
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La sezione "Bambina/o in crescita"
È poi presente anche la sezione "Bambina/o in crescita”: questa pagina è stata integrata con l'accesso all'area dedicata alle prestazioni di welfare dell’Inps. Qui gli utenti possono consultare i bandi attivi destinati agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione assistenza magistrale e alla Gestione postelegrafonici.
La Mappa nazionale dei Centri per la famiglia
E ancora, l’Inps ha messo a disposizione nel Portale della Famiglia e della Genitorialità anche la mappa nazionale dei Centri per la famiglia. Questo strumento è stato realizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito di una rilevazione condotta sull'intero territorio nazionale. La mappa interattiva permette di individuare i Centri presenti a livello nazionale, regionale e provinciale e facilita l'accesso ai servizi di informazione, sostegno alla genitorialità e promozione del benessere familiare.
La sezione sugli Osservatori statistici
Sul Portale inoltre è pubblicata la sezione sugli Osservatori statistici dell'Inps dedicati alle principali prestazioni erogate in favore delle famiglie e dei genitori. La nuova pagina consente di consultare l'Osservatorio annuale sulle prestazioni a sostegno della famiglia, con dati relativi - tra le altre cose - agli assegni familiari, ai congedi di maternità e paternità, ai congedi parentali, alle prestazioni per il sostegno della disabilità grave e al Bonus asilo nido.
Gli altri dati disponibili sul Portale
Infine sono anche disponibili l'Osservatorio sull'assegno unico universale, con i dati navigabili e i documenti dell'Appendice statistica mensile, e i focus sui sostegni alla genitorialità dedicati al Bonus asilo nido, al Bonus nuovi nati e al Bonus mamma. Gli Osservatori permettono di seguire l'andamento delle prestazioni e di disporre di una lettura organica degli interventi a sostegno della natalità, della cura e della crescita dei figli. L’Inps ha fatto sapere che i contenuti saranno aggiornati periodicamente, allo scopo di garantire informazioni attuali, complete e facilmente accessibili.
“Welfare sempre più vicino alle famiglie”
Il direttore centrale Inclusione e sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità dell'Inps, Rocco Lauria, ha sottolineato che “l’Inps è impegnato nella costruzione di un welfare sempre più vicino alle famiglie, capace di orientarle e accompagnarle nei momenti più significativi della vita”. Lauria ha evidenziato anche come come il Portale della Famiglia e della Genitorialità metta a disposizione in un unico punto di accesso circa 40 servizi dell'Istituto e oltre 300 collegamenti a servizi offerti da altre Pubbliche Amministrazioni.
Come visitare il Portale
Il Portale della Famiglia e della Genitorialità, dove come detto sono presenti le “informazioni chiare e servizi utili per accompagnarti nelle diverse fasi della vita familiare, in un unico spazio digitale”, è disponibile sul sito dell’Inps e si può raggiungere cliccando qui.
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