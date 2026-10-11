Inps, il Portale della Famiglia si amplia con nuovi servizi: la guida

Infine sono anche disponibili l'Osservatorio sull'assegno unico universale, con i dati navigabili e i documenti dell'Appendice statistica mensile, e i focus sui sostegni alla genitorialità dedicati al Bonus asilo nido, al Bonus nuovi nati e al Bonus mamma. Gli Osservatori permettono di seguire l'andamento delle prestazioni e di disporre di una lettura organica degli interventi a sostegno della natalità, della cura e della crescita dei figli. L’Inps ha fatto sapere che i contenuti saranno aggiornati periodicamente, allo scopo di garantire informazioni attuali, complete e facilmente accessibili.