Congedo parentale, cosa cambia con la Manovra 2027 e come siamo messi rispetto all'Europa
Il governo Meloni ha deciso di portare da tre a quattro i mesi di congedo parentale (valido per entrambi i genitori) pagati con l’80% della retribuzione. Tra padri e madri, chi chiede di solito di beneficiarne? Qual è la situazione nel resto d’Europa? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 del 12 novembre
- Tra le priorità dichiarate dal governo Meloni per la Legge di Bilancio 2027 c’è, ancora una volta, il supporto alla genitorialità e alla natalità. La strada verso l’approvazione della Manovra è ancora lunga e bisogna vedere quali provvedimenti entreranno effettivamente nel testo, ma sembra certo che tra questi ci sarà un potenziamento economico dei mesi di congedo parentale. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, del 12 novembre.
- Il disegno di legge della Manovra prevede una mensilità in più tra i mesi di congedo parentale pagati con l’80% dello stipendio: da tre diventano quattro, sulle 10 mensilità totali a disposizione di entrambi i genitori, nel solco di un progresso graduale che il governo porta avanti dal 2023.
- Il potenziamento economico messo in campo dall’esecutivo ha portato a un aumento dei genitori che richiedono di poter beneficiare del congedo parentale. Tra il 2019 e il 2025 sono cresciuti di oltre 100mila unità, passando da 327mila a 450mila.
- La maggior parte dei mesi di congedo parentale è richiesta dalle madri, anche se negli ultimi anni è cresciuto anche il numero di padri che hanno deciso di usufruirne.
- L’Italia è però ancora distante dalle abitudini di molti altri Paesi europei. In Lussemburgo, per fare un esempio, sono addirittura più i padri delle madri che richiedono il congedo parentale. Discorso diverso per la Germania, dove i numeri sono più bassi di quelli italiani.
- A differenza del congedo parentale, la Manovra 2027 non introduce invece alcuna novità per il congedo di paternità, misura che riguarda solamente i padri e non le madri.
- Da noi la legge prevede 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio (mentre quello di maternità arriva a cinque mesi). In altri Stati dell’Eurozona è stato man mano ampliato negli ultimi anni, avvicinandosi a quello delle madri. In Spagna e in Finlandia raggiunge gli 80 giorni.