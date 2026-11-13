Congedo parentale, cosa cambia con la Manovra 2027?

Il governo Meloni ha deciso di portare da tre a quattro i mesi di congedo parentale (valido per entrambi i genitori) pagati con l’80% della retribuzione. Tra padri e madri, chi chiede di solito di beneficiarne? Qual è la situazione nel resto d’Europa? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 del 12 novembre