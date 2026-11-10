Bonus mamme lavoratrici 2027, cosa cambia con la nuova Manovra

Il bonus è rivolto alle madri lavoratrici dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, e alle autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie. Sono comprese le professioniste che versano i contributi alle rispettive Casse previdenziali e le iscritte alla Gestione separata dell'Inps. Possono accedere all'agevolazione anche le lavoratrici con contratti a termine, a tempo indeterminato, in somministrazione o intermittenti, purché siano rispettate le altre condizioni previste. Restano invece escluse le addette ai servizi domestici, come colf e badanti. Il beneficio viene riconosciuto per ciascun mese, o frazione di mese, durante il quale risultano soddisfatti i requisiti e sussiste un'attività lavorativa.