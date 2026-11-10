Bonus mamme lavoratrici 2027, cosa cambia con la nuova Manovra

Introduzione
Il bonus per le mamme lavoratrici aumenterà nel 2027, ma non tutte le beneficiarie ne trarranno vantaggio. Per alcune donne con almeno tre figli, infatti, il nuovo contributo da 100 euro al mese potrebbe accompagnarsi a una riduzione del reddito disponibile, con perdite stimate anche tra 100 e 150 euro netti mensili. A determinare questo effetto è la scadenza di un'altra agevolazione, che finora ha consentito alle lavoratrici con famiglie numerose di non versare i contributi previdenziali a proprio carico.
Quello che devi sapere
Il paradosso delle mamme con tre figli
La principale novità riguarda le lavoratrici con almeno tre figli e un contratto a tempo indeterminato. Fino al 31 dicembre 2026, queste donne possono beneficiare dell'esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico, entro un limite massimo di 3 mila euro annui. L'agevolazione, introdotta con la Legge di Bilancio 2024, non prevede soglie di reddito e consente di risparmiare fino a 250 euro mensili sulla contribuzione dovuta. Dal 1° gennaio 2027, tuttavia, il beneficio cesserà di essere applicato e sarà sostituito, per chi rispetta i requisiti, dal nuovo contributo da 100 euro. Il risultato potrebbe essere una diminuzione delle entrate complessive, nonostante l'aumento del bonus. La perdita effettiva dipenderà dalla retribuzione e dal trattamento fiscale della lavoratrice: il venir meno dell'esonero contributivo può incidere sul netto per importi differenti da quelli nominali. Secondo le stime riportate, il cambiamento potrebbe interessare circa 110 mila famiglie.
Per approfondire: Manovra 2027, bonus con Isee sotto i 35mila euro: quali sono e a chi spettano
Cosa cambia dal 2027
Il disegno di legge di Bilancio punta a rafforzare il sostegno economico alle madri occupate, portando l'importo mensile dagli attuali 60 a 100 euro. Su 12 mesi, il beneficio massimo passerà così da 720 a 1.200 euro, con un incremento di 480 euro annui. La misura dovrebbe diventare strutturale e superare il precedente sistema di agevolazioni contributive, introducendo un unico contributo destinato alle lavoratrici in possesso dei requisiti. L'intervento è contenuto nell'articolo 57 del testo della Manovra all'esame del Parlamento, che dovrà completare il proprio iter entro la fine dell'anno. Le disposizioni potrebbero quindi subire modifiche prima dell'approvazione definitiva.
Per approfondire: Bonus mamme 2026, a chi spetta e come fare domanda
Chi può ricevere il contributo
Il bonus è rivolto alle madri lavoratrici dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, e alle autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie. Sono comprese le professioniste che versano i contributi alle rispettive Casse previdenziali e le iscritte alla Gestione separata dell'Inps. Possono accedere all'agevolazione anche le lavoratrici con contratti a termine, a tempo indeterminato, in somministrazione o intermittenti, purché siano rispettate le altre condizioni previste. Restano invece escluse le addette ai servizi domestici, come colf e badanti. Il beneficio viene riconosciuto per ciascun mese, o frazione di mese, durante il quale risultano soddisfatti i requisiti e sussiste un'attività lavorativa.
I requisiti relativi ai figli
Per ottenere il sostegno economico è necessario avere almeno due figli. La durata del beneficio cambia però in base alla composizione familiare. Nel caso delle donne con due figli, il contributo spetta fino al mese in cui il secondogenito compie dieci anni. Per le madri con tre o più figli, invece, il limite viene esteso fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Rientrano nel conteggio anche i figli adottati o in affidamento preadottivo, secondo le regole già applicate dall'Inps per il bonus 2026. Non è invece previsto alcun sostegno per le lavoratrici con un solo figlio.
Il limite di reddito
Un'altra condizione riguarda la situazione economica della beneficiaria. Per ricevere i 100 euro mensili, il reddito annuo da lavoro dipendente o autonomo non deve superare 40 mila euro. La soglia resta dunque invariata rispetto al 2026 e si riferisce ai redditi lavorativi della madre, non all'Isee complessivo della famiglia. Nel calcolo sono considerate le entrate derivanti dalle attività professionali svolte, comprese quelle esenti da imposizione fiscale oppure sottoposte a regimi di tassazione sostitutiva o agevolata. Secondo le indicazioni applicabili al 2026, possono concorrere al limite anche determinate indennità sostitutive della retribuzione, mentre restano esclusi trattamenti come Naspi, Dis-Coll e pensioni. Le istruzioni specifiche per il 2027 dovranno essere definite dall'Inps.
Quanto spetta e quando arriva
L'importo previsto dalla Manovra è di 100 euro per ogni mese di lavoro, fino a un massimo di 1.200 euro nell'arco dell'anno. A differenza del 2026, quando le somme maturate vengono liquidate in un'unica soluzione a dicembre, dal prossimo anno i pagamenti dovrebbero avvenire con cadenza trimestrale. Le beneficiarie riceveranno quindi fino a 300 euro ogni tre mesi, direttamente dall'Inps. Il contributo non sarà soggetto a imposizione fiscale o previdenziale e non concorrerà alla determinazione dell'Isee. Per le lavoratrici con redditi superiori a 40 mila euro, invece, non sarà riconosciuta alcuna somma: una circostanza particolarmente rilevante per le madri con almeno tre figli che oggi beneficiano dell'esonero contributivo senza limiti reddituali.
Come presentare domanda
L'accesso al bonus non è automatico. Anche per il 2027 sarà necessario inoltrare una richiesta all'Inps, attraverso i servizi telematici dell'Istituto oppure con l'assistenza di un patronato. Le modalità operative e le scadenze per le nuove domande dovranno essere precisate dopo l'approvazione della legge. Per il contributo relativo al 2026, invece, il servizio online è già attivo dal 20 ottobre. La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2026, con una proroga al 31 gennaio 2027 per le lavoratrici che maturano i requisiti nel mese di dicembre. La procedura richiede di dichiarare il possesso delle condizioni previste, indicare i dati dei figli e scegliere la modalità di pagamento. L'Inps effettua successivamente le verifiche necessarie e comunica l'accoglimento, anche parziale, oppure il rigetto della richiesta.
Per approfondire: Manovra 2027, tutte le misure, i bonus e le novità per le famiglie