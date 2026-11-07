Introduzione

Bonus per la scuola e per la casa, agevolazioni fiscali per le madri lavoratrici. La prima ossatura della Legge di Bilancio per il 2027 prevede diverse misure a favore dei cittadini, tra nuovi contributi e agevolazioni già esistenti che il governo intende prorogare o potenziare.

In alcuni casi il parametro principale per poterne usufruire è l’Isee: a volte il limite è fissato sotto i 35mila euro, a volte è superiore. Ecco una panoramica dei bonus che spetteranno ai redditi al di sotto di questa soglia inseriti in Manovra, tenendo conto che il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre, adesso è all'esame del Parlamento e dovrà essere approvato definitivamente prima di diventare legge entro il 31 dicembre.