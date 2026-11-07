Manovra 2027, bonus con Isee sotto i 35mila euro: quali sono e a chi spettanoEconomia
Introduzione
Bonus per la scuola e per la casa, agevolazioni fiscali per le madri lavoratrici. La prima ossatura della Legge di Bilancio per il 2027 prevede diverse misure a favore dei cittadini, tra nuovi contributi e agevolazioni già esistenti che il governo intende prorogare o potenziare.
In alcuni casi il parametro principale per poterne usufruire è l’Isee: a volte il limite è fissato sotto i 35mila euro, a volte è superiore. Ecco una panoramica dei bonus che spetteranno ai redditi al di sotto di questa soglia inseriti in Manovra, tenendo conto che il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre, adesso è all'esame del Parlamento e dovrà essere approvato definitivamente prima di diventare legge entro il 31 dicembre.
Quello che devi sapere
Manovra, bonus con Isee sotto i 35mila euro: il bonus scuola
La Legge di Bilancio proroga innanzitutto di un anno il contributo per le famiglie che iscrivono i figli alle scuole paritarie. Il bonus, introdotto dalla scorsa finanziaria, può arrivare fino a 1.500 euro. È riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado.
Il requisito economico è un Isee non superiore a 30mila euro, ma l'importo varia in base al reddito del nucleo familiare:
- Con Isee fino a 10mila euro il contributo va da 600 a 1.500 euro;
- Con Isee tra 10mila e 20mila euro il contributo va da 400 a 1.300 euro;
- Con Isee tra 20mila e 30mila euro il contributo va da 200 a 1.000 euro.
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La card sanitaria per anziani over 75
Con la Finanziaria per l’anno prossimo debutta anche una misura assistenziale per gli anziani dai 75 anni in su. Si tratta di una card sanitaria del valore di euro 300 per coprire spese sanitarie che al momento non rientrano in quelle già ammesse al rimborso tramite il servizio sanitario nazionale, per la spesa farmaceutica e per le visite specialistiche. I destinatari sono i percettori di pensioni o di assegni per invalidi civili, ciechi e sordomuti che non superano i 28mila euro. In questo caso quindi la soglia è ancora più bassa rispetto ai 35mila euro. Per le risorse è stata messa in campo una dotazione di 1.645 milioni di euro per il 2027.
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La flat tax all'1% sugli aumenti di reddito dei giovani
Per i più giovani, il governo ha introdotto un'imposta sostitutiva dell'1% sugli aumenti del reddito da lavoro dipendente per chi è nato dopo il 31 dicembre 1997, con retribuzioni non superiori a 28mila euro.
Bonus mamme lavoratrici
Spetta a chiunque abbia un reddito al di sotto dei 35mila euro anche il bonus per le madri lavoratrici con almeno due figli, che il prossimo anno salirà a 100 euro al mese (dai 60 euro di quest’anno) e verrà pagato con cadenza trimestrale. In realtà il limite Isee qui è anche più alto: arriva a 40mila euro. Ne possono beneficiare le lavoratrici dipendenti, fatta eccezione per quelle del lavoro domestico, ma anche le lavoratrici madri autonome, con due figli o più figli. Il bonus spetta fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli. Non è una misura automatica: per ricevere l’importo spettante bisogna fare specifica domanda all'Inps.
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I bonus senza limite di Isee
La Manovra va poi a prorogare o a introdurre tutta una serie di misure che non sono legate a un limite di reddito Isee, che quindi spetta sia a chi guadagna più di 35mila sia chi ne guadagna di meno. Tra questi c’è il bonus mobili, la detrazione Irpef che copre il 50% delle spese sostenute nell'anno per l'acquisto di mobili, fino a un massimo di 5mila euro, per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Per usufruirne bisogna portarla in detrazione per 10 anni, dividendola in quote di pari importo. Prorogato anche il bonus per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica.
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