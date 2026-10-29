La presidente del Consiglio ha anche spiegato quali tipi di spese mediche sono coperte da questa nuova misura: "Il budget può essere utilizzato per spese sanitarie che non sono coperte dal servizio sanitario nazionale per la spesa farmaceutica e per le visite specialistiche. Quindi è un aiuto concreto, e un modo per dire a milioni di anziani che non sono soli".

Per approfondire: Manovra 2027, testo approvato in Cdm. Le misure, le novità e cosa sapere