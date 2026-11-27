Chi ha aderito alla rottamazione-quater o è stato successivamente riammesso al beneficio potrà effettuare il versamento anche dopo il 30 novembre. Per entrambe le categorie è infatti previsto dalla normativa un margine di cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza ordinaria. Tenuto conto della collocazione del termine nel fine settimana e del conseguente slittamento al primo giorno lavorativo utile, saranno considerati regolari i pagamenti eseguiti fino a lunedì 7 dicembre 2026.