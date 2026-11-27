Introduzione
Ultimi giorni a disposizione dei contribuenti per versare le rate delle diverse edizioni della rottamazione delle cartelle esattoriali attualmente in vigore. Come ricorda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, lunedì 30 novembre 2026 è in calendario un triplice appuntamento: alla stessa data sono infatti fissati i termini per effettuare i pagamenti relativi alla rottamazione-quater, alla quinquies e ai piani di riammissione alla precedente definizione agevolata. Cambiano, tuttavia, a seconda della misura sottoscritta, le condizioni da rispettare per conservare le agevolazioni.
Quello che devi sapere
Le rate in scadenza
L’appuntamento di fine novembre interessa, nello specifico, il pagamento della terza rata della rottamazione-quinquies, introdotta con la Legge di Bilancio 2026, e della quattordicesima rata della rottamazione-quater, disciplinata dalla Manovra 2023. Alla stessa data dovranno provvedere al saldo della sesta rata anche coloro che hanno usufruito della possibilità di essere riammessi alla quarta edizione della sanatoria, secondo quanto disposto dalla Legge n. 15 del 2025.
Per approfondire: Rateizzazione cartelle esattoriali, cosa cambia dal 1° gennaio 2027: tutte le novità
I vantaggi della definizione agevolata
Attraverso la rottamazione, i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando di una riduzione delle somme da corrispondere al Fisco. Il meccanismo permette infatti di estinguere i debiti oggetto della definizione agevolata senza dover sostenere gli oneri relativi a sanzioni, interessi e aggio. Per continuare a usufruire di queste condizioni favorevoli è però indispensabile attenersi alle disposizioni che regolano ciascuna edizione della misura.
Per approfondire: Rottamazione-quinquies, domande al via da oggi: chi può aderire e quali debiti rientrano
Rottamazione-quater, i giorni di tolleranza
Chi ha aderito alla rottamazione-quater o è stato successivamente riammesso al beneficio potrà effettuare il versamento anche dopo il 30 novembre. Per entrambe le categorie è infatti previsto dalla normativa un margine di cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza ordinaria. Tenuto conto della collocazione del termine nel fine settimana e del conseguente slittamento al primo giorno lavorativo utile, saranno considerati regolari i pagamenti eseguiti fino a lunedì 7 dicembre 2026.
Quando si perdono i benefici della quater
Per i destinatari della quarta edizione della rottamazione, compresi quelli che hanno avuto accesso alla riammissione, è sufficiente non saldare anche una sola delle rate previste per perdere le agevolazioni. La decadenza scatta inoltre nel caso in cui il contribuente corrisponda una cifra inferiore a quella richiesta oppure provveda al pagamento dopo il termine massimo consentito. Gli importi precedentemente versati non andranno perduti, ma saranno conteggiati come acconti sul debito complessivo.
Rottamazione-quinquies, cosa cambia
Una disciplina differente riguarda invece i contribuenti che hanno scelto di aderire alla quinta edizione della definizione agevolata. In questo caso, la perdita dei benefici interviene quando risultano due rate non pagate o saldate solo in parte, indipendentemente dal fatto che siano consecutive. Di conseguenza, chi alla scadenza del 30 novembre avrà accumulato due inadempienze non potrà più usufruire delle condizioni agevolate. Anche in questa circostanza, il denaro già corrisposto verrà detratto dall'ammontare complessivo del debito.
Le regole per l’ultima rata
Un'eccezione riguarda il versamento conclusivo del piano della rottamazione-quinquies. Il mancato pagamento dell'ultima rata, così come il suo saldo parziale, determina infatti la decadenza dalla misura anche in assenza di precedenti inadempienze. Soltanto per quest'ultimo appuntamento è riconosciuto un periodo aggiuntivo di cinque giorni, come per la rottamazione quater. Chi, ad esempio, ha optato per una dilazione articolata in tre rate potrà quindi completare il pagamento entro il 7 dicembre, dal momento che quella di novembre rappresenta l'ultima tranche del proprio piano.
Come recuperare i moduli di pagamento
Per procedere con il versamento occorre disporre del modulo associato alla specifica rata. In caso di smarrimento, è possibile scaricarne una copia accedendo all’area personale del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Imprese e professionisti possono utilizzare anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, è possibile richiedere l’invio della documentazione tramite posta elettronica compilando l’apposito modulo disponibile nell’area pubblica del sito e allegando un documento d’identità.
Dove effettuare il versamento
Diversi i canali a disposizione per saldare le somme dovute. Oltre a recarsi presso banche, uffici postali, ricevitorie, tabaccherie e sportelli Atm abilitati, i contribuenti possono utilizzare i servizi digitali messi a disposizione dagli istituti di credito, da Poste Italiane e dagli altri operatori aderenti al circuito pagoPA. Il versamento può essere eseguito anche attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o l’applicazione Equiclick. Resta infine disponibile la possibilità di rivolgersi direttamente agli uffici territoriali dell’ente, previo appuntamento.
Il calendario delle prossime scadenze
Per orientarsi tra le numerose date previste dalle diverse edizioni della rottamazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha predisposto sul proprio sito istituzionale un calendario riepilogativo degli appuntamenti. Il servizio permette di consultare i termini delle definizioni agevolate ancora in corso, trasferire le date di proprio interesse nell’agenda digitale dello smartphone, impostando così dei promemoria, oppure accedere direttamente alle funzionalità per effettuare i pagamenti.
Per approfondire: Rottamazione quinquies Enti locali 2026, invio domande e scadenza: come aderire