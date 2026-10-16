Introduzione

Entra nel vivo la Rottamazione-quinquies delle cartelle relative a tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti territoriali. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito il servizio che permette di verificare quali debiti possono rientrare nella definizione agevolata e di conoscere le modalità per aderire. La misura interessa i contribuenti con debiti verso gli enti che hanno adottato un apposito provvedimento per applicare la rottamazione alle proprie entrate, tra cui bollo auto, Imu, Tari e sanzioni stradali, purché i relativi carichi siano stati affidati all'agente della riscossione. L'elenco completo dei circa 1.500 enti coinvolti è consultabile sul portale dedicato di Agenzia delle Entrate.