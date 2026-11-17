Per accedere a una dilazione più lunga rispetto a quella ordinaria bisogna documentare la propria situazione economico-finanziaria. Anche in questo caso le condizioni variano in base all'anno della richiesta. Nel 2025 e nel 2026 i piani documentati per debiti non superiori a 120 mila euro possono comprendere da 85 a 120 mensilità. Nel biennio successivo la fascia sarà compresa tra 97 e 120 rate, mentre dal 2029 partirà da 109. Per gli importi superiori a 120mila euro, invece, la documentazione è sempre richiesta e il frazionamento può raggiungere le 120 mensilità, indipendentemente dall'anno di presentazione. Ogni rata deve avere un valore minimo di 50 euro.