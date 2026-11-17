Rateizzazione cartelle esattoriali, cosa cambia dal 1° gennaio 2027: tutte le novitàEconomia
Introduzione
Con l'inizio del nuovo anno cambiano le regole per la rateizzazione delle cartelle esattoriali. I contribuenti con debiti fino a 120mila euro potranno distribuire il pagamento su un massimo di 96 rate mensili, anziché sulle attuali 84, senza dover presentare documenti a prova delle difficoltà economiche. La durata massima dei piani ordinari passerà quindi da sette a otto anni. Per beneficiare delle nuove condizioni sarà determinante la data di presentazione della domanda. Restano inoltre disponibili dilazioni fino a 120 mensilità per chi soddisfa specifici requisiti.
Quello che devi sapere
Dal 2027 aumentano le rate
La novità rientra nella riforma della riscossione avviata con il decreto legislativo 110 del 2024 e successivamente recepita nel Testo unico in materia di versamenti e riscossione, contenuto nel decreto legislativo 33 del 2025. L'obiettivo è permettere ai contribuenti in temporanea difficoltà economica di restituire gradualmente le somme dovute, attraverso piani di pagamento più lunghi. Per accedere alla procedura semplificata è sufficiente dichiarare di non poter saldare immediatamente il debito. Il limite di 120 mila euro si riferisce all'importo complessivo inserito in ciascuna richiesta di dilazione.
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Come cambia il numero delle rate
L'estensione delle scadenze seguirà un percorso graduale. Per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026 rimane il tetto di 84 rate mensili, corrispondenti a sette anni. Le domande inoltrate nel biennio 2027-2028 potranno invece prevedere fino a 96 pagamenti, distribuiti su otto anni. Dal 1° gennaio 2029 il limite salirà ulteriormente a 108 rate, equivalenti a nove anni. La normativa contempla anche la possibilità di raggiungere 120 mensilità attraverso la procedura semplificata, ma questo ulteriore ampliamento non è automatico. Sarà necessario un nuovo intervento legislativo, sulla base del monitoraggio effettuato dal ministero dell'Economia.
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Chi può ottenere fino a 120 rate
Per accedere a una dilazione più lunga rispetto a quella ordinaria bisogna documentare la propria situazione economico-finanziaria. Anche in questo caso le condizioni variano in base all'anno della richiesta. Nel 2025 e nel 2026 i piani documentati per debiti non superiori a 120 mila euro possono comprendere da 85 a 120 mensilità. Nel biennio successivo la fascia sarà compresa tra 97 e 120 rate, mentre dal 2029 partirà da 109. Per gli importi superiori a 120mila euro, invece, la documentazione è sempre richiesta e il frazionamento può raggiungere le 120 mensilità, indipendentemente dall'anno di presentazione. Ogni rata deve avere un valore minimo di 50 euro.
I requisiti economici da rispettare
Il decreto ministeriale del 27 dicembre 2024 stabilisce i criteri utilizzati per valutare le richieste documentate. Per i cittadini e i titolari di imprese individuali che adottano regimi fiscali semplificati viene considerato l'Isee familiare, insieme all'ammontare delle somme da restituire e agli eventuali debiti già dilazionati. Per le altre imprese vengono esaminati soprattutto l'indice di liquidità, che misura la capacità di far fronte agli impegni finanziari a breve termine, e l'indice Alfa, che mette in relazione l'esposizione debitoria con ricavi o valore della produzione. Nel caso dei condomìni si utilizza invece l'indice Beta, calcolato confrontando il debito con le entrate riportate nell'ultimo rendiconto approvato.
Le garanzie per chi presenta domanda
La normativa prevede una disposizione di salvaguardia per le richieste relative a importi fino a 120 mila euro. Quando il contribuente domanda un piano documentato ma non riesce a dimostrare adeguatamente la propria difficoltà economica, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede comunque la dilazione prevista dalla procedura ordinaria. Di conseguenza, chi nel 2027 richiede fino a 120 mensilità senza soddisfare i requisiti documentali potrà beneficiare del piano semplificato fino a 96 rate. La disposizione permette quindi di accedere a una soluzione alternativa, senza perdere necessariamente la possibilità di suddividere il debito.
Le eccezioni per calamità e incendi
Esistono circostanze nelle quali la condizione di difficoltà economica viene riconosciuta attraverso una procedura specifica. È il caso di calamità naturali, incendi ed eventi eccezionali che abbiano reso completamente inagibile l'unica abitazione del nucleo familiare oppure l'unico immobile destinato a sede dell'impresa o studio professionale. Per accedere al trattamento previsto occorre presentare una certificazione comunale che attesti l'inagibilità totale, rilasciata non oltre sei mesi prima della richiesta. In queste situazioni è possibile ottenere fino a 120 rate, anche senza utilizzare gli ordinari indicatori economici.
Come presentare la richiesta
La domanda può essere trasmessa attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accedendo all'area riservata mediante identità digitale. Il servizio online Rateizza adesso consente di individuare i debiti dilazionabili e richiedere il piano. Sono inoltre disponibili un simulatore per stimare l'importo delle rate e, secondo la tipologia di istanza, modalità alternative di presentazione tramite Pec o presso gli sportelli. In caso di peggioramento della situazione economica, chi possiede già un piano non decaduto può richiederne la proroga, una sola volta e documentando le nuove difficoltà.
Quali tutele scattano con la domanda
L'invio dell'istanza produce conseguenze importanti anche sulle attività di recupero. Per i debiti interessati, l'agente della riscossione non può avviare nuovi pignoramenti, fermi amministrativi o iscrizioni ipotecarie, salvo le eccezioni previste dalla legge. Il versamento della prima rata permette inoltre, a determinate condizioni, di estinguere le procedure esecutive già avviate e di ottenere la sospensione di eventuali fermi precedentemente iscritti. È possibile chiedere anche rate di importo crescente, anziché costante, per distribuire i pagamenti in funzione della prevista crescita delle disponibilità economiche.
Cosa succede se non si pagano le rate
La maggiore durata del piano non elimina gli obblighi del debitore. Il mancato versamento di otto rate, anche non consecutive, comporta generalmente la decadenza dal beneficio. Se tra quelle non pagate figura l'ultima mensilità, la decadenza può verificarsi anche con un numero inferiore di insoluti. In seguito, l'intero importo residuo diventa immediatamente riscuotibile e, per i piani richiesti dal 16 luglio 2022, non è possibile ottenere una nuova dilazione degli stessi debiti. Rimane invece consentito rateizzare altri carichi.
Quando conviene aspettare il 2027
Rinviare la richiesta ai primi giorni di gennaio può risultare vantaggioso per chi desidera ridurre l'importo delle singole mensilità. Tuttavia, una dilazione più lunga comporta anche maggiori interessi complessivi. Per i debiti di natura erariale il tasso annuo di rateizzazione è pari al 4,5%. Occorre inoltre valutare le conseguenze dell'attesa: prima della presentazione dell'istanza non operano le tutele collegate alla rateizzazione. Chi rischia azioni di recupero potrebbe quindi trovare più conveniente inoltrare subito la domanda, rinunciando alle dodici mensilità aggiuntive. Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2024 continuano invece a valere le disposizioni precedenti alla riforma.
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