Tasse e pressione fiscale, le città italiane dove si paga di più

Tra il 2022 e il 2026, segnala l'Ufficio studi della Cgia, il gettito è cresciuto grazie all'espansione dell'occupazione e anche ai numerosi rinnovi contrattuali sottoscritti dalle parti sociali che hanno determinato un aumento delle retribuzioni e, di conseguenza, delle entrate tributarie e contributive. Sul piano statistico, l'inasprimento del carico fiscale è stato alimentato anche da alcune scelte normative, come la sospensione della deducibilità di specifiche voci di costo dalle svalutazioni dei crediti alle quote di avviamento e l'abrogazione dell'Ace (Aiuto alla Crescita Economica), uno sconto fiscale che garantiva fino al 2023 poco più di 3 miliardi di euro all'anno. Inoltre, a partire da quest'anno banche e assicurazioni, tra la revisione della disciplina sugli extraprofitti e l'inasprimento dell'Irap, verseranno all’erario complessivamente 5,6 miliardi di euro in più.