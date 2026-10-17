Gli otto Testi Unici, come detto, realizzano una profonda ristrutturazione e riorganizzazione del sistema fiscale in Italia. Nei mesi scorsi Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati e responsabile economico di Fratelli d'Italia, in occasione dell’approvazione dell’ultimo documento, aveva parlato di "un riordino senza precedenti, che rende il sistema tributario più semplice, chiaro e moderno e garantisce maggiore certezza a cittadini, professionisti e imprese".

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