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Povertà assoluta, famiglie passate da 800 mila a 2,1 milioni in 20 anni: i dati Istat

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Ansa e SkyTG24

Nella giornata di ieri, l’Istat ha pubblicato i dati sulla povertà in Italia: sono 5,4 milioni le persone che non riescono a sostenere spese per beni e servizi essenziali. Una condizione che non risparmia nemmeno chi lavora, con un'incidenza che arriva al 14,3% tra gli operai. I dati sono stati al centro della puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 15 ottobre 2026

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Istat, 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2025: i dati

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