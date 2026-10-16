Istat, 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2025: i dati

Nella giornata di ieri, l’Istat ha pubblicato i dati sulla povertà in Italia: sono 5,4 milioni le persone che non riescono a sostenere spese per beni e servizi essenziali. Una condizione che non risparmia nemmeno chi lavora, con un'incidenza che arriva al 14,3% tra gli operai. I dati sono stati al centro della puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 15 ottobre 2026