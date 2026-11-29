Israele, oggi incontro Netanyahu-Eisenkot. Drone Usa colpisce peschereccio a Hormuz. LIVE
In Israele, ultima mossa di Netanyahu: per la prima volta annuncia di essere disponibile a un governo di unità nazionale con Eisenkot primo ministro nella prima fase della rotazione e lui stesso nel ruolo di "premier alternato" fin dall'inizio del mandato. Un drone statunitense ha colpito un peschereccio con tre persone a bordo nello Stretto di Hormuz. L'attacco è avvenuto nelle acque del distretto di Sirik, lungo la costa del Golfo di Oman. Raid in Cisgiordania, ucciso un palestinese
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In Israele, ultima mossa di Netanyahu: per la prima volta annuncia di essere disponibile a un governo di unità nazionale con Eisenkot primo ministro nella prima fase della rotazione e lui stesso nel ruolo di 'premier alternato' fin dall'inizio del mandato.
Nel frattempo, nello Stretto di Hormuz un drone statunitense ha colpito un peschereccio con tre persone a bordo. A riferirlo è stata l'agenzia Irna, riportando che l'attacco è avvenuto nelle acque del distretto di Sirik, nella provincia di Hormozgan, lungo la costa del Golfo di Oman.
Raid in Cisgiordania, ucciso un palestinese.
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Teheran: "Due feriti e un disperso in un attacco Usa a un peschereccio"
L'esercito iraniano ha riferito che due persone sono rimaste ferite e una risulta dispersa in seguito a un attacco condotto da un drone statunitense contro un peschereccio nella città di Sirik, nello Stretto di Hormuz, alle 3:30 di questa notte. L'esercito, citato dall'agenzia Irna, ha aggiunto che i soccorritori sono alla ricerca del proprietario dell'imbarcazione, mentre i due feriti sono stati affidati alle cure mediche.
Teheran: "Due feriti e un disperso in un attacco Usa a un peschereccio"
L'esercito iraniano ha riferito che due persone sono rimaste ferite e una risulta dispersa in seguito a un attacco condotto da un drone statunitense contro un peschereccio nella città di Sirik, nello Stretto di Hormuz, alle 3:30 di questa notte. L'esercito, citato dall'agenzia Irna, ha aggiunto che i soccorritori sono alla ricerca del proprietario dell'imbarcazione, mentre i due feriti sono stati affidati alle cure mediche.
Peschereccio colpito da drone Usa a Hormuz
Un drone statunitense ha colpito un peschereccio con tre persone a bordo nello Stretto di Hormuz. A riferirlo è stata l'agenzia Irna che ha riportato un comunicato dell'ufficio relazioni pubbliche dell'Esercito iraniano. L'attacco è avvenuto nelle acque del distretto di Sirik, nella provincia di Hormozgan, lungo la costa del Golfo di Oman. Sul posto sono stati inviati soccorritori.
Iran, 'drone da ricognizione nemico abbattuto su Hormuz'
Un "drone da ricognizione nemico" è stato "abbattuto" mentre sorvolava lo stretto di Hormuz: lo hanno reso noto le forze armate iraniane, citate dall'agenzia Tasnim. L'abbattimento del drone, aggiunge la stessa agenzia, si inserisce nel quadro di una serie di operazioni di difesa aerea condotte da Teheran contro velivoli senza pilota considerati ostili nella zona: nel corso del mese di novembre, l'esercito iraniano ha riferito di aver intercettato almeno sette droni statunitensi. Intanto, da vertici dell'esercito di Teheran, come il contrammiraglio Habibollah Sayyari, arrivano messaggi sulla volontà della Repubblica islamica di mantenere il controllo di Hormuz. "Lo Stretto è sotto il nostro controllo, lo presidiamo e lo manterremo chiuso per spezzare la resistenza del nemico", ha detto Sayyari, che è capo di Stato maggiore e vice comandante coordinatore dell'esercito della Repubblica islamica dell'Iran, citato sempre da Tasnim.
Idf, 'uomo ucciso in Cisgiordania era un terrorista che ha aggredito soldati'
L'esercito israeliano ha fornito la propria versione sulla morte di un uomo palestinese ucciso da colpi d'arma da fuoco nel villaggio di Madama, a sud di Nablus, in Cisgiordania. "Nel corso di un'attività operativa condotta dai soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella zona di Madama, alcuni militari sono entrati in una struttura sospetta dalla quale venivano lanciate pietre contro di loro", afferma un comunicato. "Sul posto è scoppiato uno scontro fisico, durante il quale il terrorista ha tentato di impossessarsi dell'arma di un ufficiale. L'ufficiale ha aperto il fuoco nella sua direzione, ma il terrorista ha deviato l'arma durante gli spari", ferendo "in modo moderato" un soldato israeliano, ha aggiunto l'esercito israeliano, spiegando che "il terrorista ha continuato ad aggredire i soldati, che sono intervenuti per neutralizzarlo". Ieri sera, l'agenzia di stampa palestinese Wafa aveva riportato l'uccisione dell'uomo, riferendo che era stato "colpito al petto" da spari provenienti dalle forze israeliane. Il sindaco di Madama, Rami Nassar, ha dichiarato all'Afp che le forze israeliane hanno fatto irruzione nella sua abitazione e aperto il fuoco, aggiungendo che i soldati hanno anche picchiato la moglie, la figlia e la nuora.