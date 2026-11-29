L'esercito israeliano ha fornito la propria versione sulla morte di un uomo palestinese ucciso da colpi d'arma da fuoco nel villaggio di Madama, a sud di Nablus, in Cisgiordania. "Nel corso di un'attività operativa condotta dai soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella zona di Madama, alcuni militari sono entrati in una struttura sospetta dalla quale venivano lanciate pietre contro di loro", afferma un comunicato. "Sul posto è scoppiato uno scontro fisico, durante il quale il terrorista ha tentato di impossessarsi dell'arma di un ufficiale. L'ufficiale ha aperto il fuoco nella sua direzione, ma il terrorista ha deviato l'arma durante gli spari", ferendo "in modo moderato" un soldato israeliano, ha aggiunto l'esercito israeliano, spiegando che "il terrorista ha continuato ad aggredire i soldati, che sono intervenuti per neutralizzarlo". Ieri sera, l'agenzia di stampa palestinese Wafa aveva riportato l'uccisione dell'uomo, riferendo che era stato "colpito al petto" da spari provenienti dalle forze israeliane. Il sindaco di Madama, Rami Nassar, ha dichiarato all'Afp che le forze israeliane hanno fatto irruzione nella sua abitazione e aperto il fuoco, aggiungendo che i soldati hanno anche picchiato la moglie, la figlia e la nuora.