"Ho parlato con il ministro degli Esteri iraniano, che mi ha assicurato che il drone non e' stato lanciato dalle forze armate iraniane e non e' partito dall'Iran. I kuwaitiani sono convinti del contrario. In ogni caso, se non e' partito dall'Iran, e' stato lanciato dai suoi proxy: la matrice e' iraniana, e i droni iraniani li hanno sia Teheran sia le milizie che loro sostengono". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, a proposito dell'attacco in Kuwait in cui sono rimasti uccisi due tecnici italiani della Rheinmetall, Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo. "Gli iraniani si dicono pronti a partecipare a una commissione d'inchiesta congiunta. Resta inaccettabile che Paesi del Golfo estranei alla guerra vengano costantemente attaccati", ha aggiunto il titolare della Farnesina. "L'attenzione e' alta. E' una regione meno tranquilla di un tempo, esposta agli attacchi dell'Iran e dei suoi proxy. Per questo la Farnesina raccomanda ai connazionali grande prudenza", ha sottolineato Tajani.