L'Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato un missile da crociera diretto verso la capitale Riad, poco dopo che i media legati ai ribelli Houthi avevano riferito di raid aerei sauditi sullo Yemen. “La difesa aerea ha intercettato e distrutto un missile da crociera lanciato dalla milizia terroristica Houthi verso la regione di Riad”, ha scritto su X il portavoce della coalizione saudita, Turki al-Malki
in evidenza
L'Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato un missile da crociera diretto verso la capitale Riad, poco dopo che i media legati ai ribelli Houthi avevano riferito di raid aerei sauditi sullo Yemen. “La difesa aerea ha intercettato e distrutto un missile da crociera lanciato dalla milizia terroristica Houthi verso la regione di Riad”, ha scritto su X il portavoce della coalizione saudita, Turki al-Malki.
Per approfondire:
- Stretto di Hormuz, dal transito allo sminamento: cosa prevede l’intesa Iran-Oman
- 7 ottobre 2023, cosa accadde il giorno dell'attacco di Hamas a Israele
- La devastazione della Striscia di Gaza, le nuove immagini prima e dopo
- Cosa prevede il nuovo accordo Israele e Libano che Hezbollah respinge
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Yemen: respinto attacco Houthi ad al Masrakh
Le forze governative yemenite affermano di aver respinto un attacco degli Houthi contro le loro posizioni lungo il fronte del distretto di al-Masrakh, a sud del governatorato di Taiz. Lo riporta al Jazeera.
Guterres condanna attacco con droni in Kuwait e avverte su 'Conseguenze devastanti'
Il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha condannato un attacco con droni in Kuwait costato la vita a due cittadini italiani, avvertendo che una ripresa delle ostilità in Medio Oriente potrebbe avere "conseguenze devastanti" per la regione e non solo. Lo riferisce al Jazeera. Guterres ha espresso solidarietà al Kuwait e ha rivolto le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime, augurando al contempo una pronta guarigione ai feriti. Il Segretario generale ha ribadito che il dialogo e la diplomazia restano l'unica via percorribile verso una pace duratura, sottolineando la necessità di prevenire un'ulteriore escalation in un momento in cui la stabilità regionale appare sempre più fragile.
Esercito Iran: controlliamo area da est di Hormuz a parte nord Oceano Indiano
"Le forze navali dell'esercito controllano e monitorano l'area che va da est dello Stretto di Hormuz fino alla parte settentrionale dell'Oceano Indiano, con piena autorità e potere", ha affermato il portavoce dell'esercito iraniano, Mohammad Akraminia. "Qualsiasi ulteriore attacco spingerà le forze statunitensi fuori dalla regione", ha scritto in un post su X. Intanto, il ministro della Difesa iraniano, Mehrdad Akhlaghi - come riportato sabato dall'agenzia Irna - ha affermato che il suo dicastero è "seriamente impegnato a dotare la marina del Paese di nuove tecnologie e sistemi di difesa avanzati".
Media, raid aerei Idf su sud Libano
Israele ha condotto un attacco aereo in due ondate sulla localita' di Kfar Tebnit, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano. Lo riporta l'Agenzia nazionale di stampa libanese.
Kuwait, Tajani: drone che ha ucciso italiani di matrice iraniana
"Ho parlato con il ministro degli Esteri iraniano, che mi ha assicurato che il drone non e' stato lanciato dalle forze armate iraniane e non e' partito dall'Iran. I kuwaitiani sono convinti del contrario. In ogni caso, se non e' partito dall'Iran, e' stato lanciato dai suoi proxy: la matrice e' iraniana, e i droni iraniani li hanno sia Teheran sia le milizie che loro sostengono". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, a proposito dell'attacco in Kuwait in cui sono rimasti uccisi due tecnici italiani della Rheinmetall, Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo. "Gli iraniani si dicono pronti a partecipare a una commissione d'inchiesta congiunta. Resta inaccettabile che Paesi del Golfo estranei alla guerra vengano costantemente attaccati", ha aggiunto il titolare della Farnesina. "L'attenzione e' alta. E' una regione meno tranquilla di un tempo, esposta agli attacchi dell'Iran e dei suoi proxy. Per questo la Farnesina raccomanda ai connazionali grande prudenza", ha sottolineato Tajani.
Arabia Saudita: intercettato missile Houthi verso Riad
L'Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato un missile da crociera diretto verso la capitale Riad, poco dopo che i media legati ai ribelli Houthi avevano riferito di raid aerei sauditi sullo Yemen. “La difesa aerea ha intercettato e distrutto un missile da crociera lanciato dalla milizia terroristica Houthi verso la regione di Riad”, ha scritto su X il portavoce della coalizione saudita, Turki al-Malki. L'annuncio è arrivato quasi in contemporanea con la diffusione, da parte dell'agenzia di stampa Houthi Saba, della notizia di un bombardamento saudita su Sana'a, la capitale dello Yemen controllata dai ribelli. “Otto abitazioni e tre negozi sono stati danneggiati dopo che le forze nemiche saudite hanno colpito il quartiere residenziale di Bir Abu Shamlah, nel distretto di Al-Tahrir a Sana'a”, ha riferito Saba su Telegram. Secondo l'emittente Houthi Al-Masirah, il raid saudita ha provocato 13 feriti.