La Farnesina ha fatto sapere che la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati è ancora trattenuta all'interno dell'area internazionale dell'aeroporto Juan Santamaria. “L'ambasciatrice d'Italia in Costa Rica ha preso contatti con la connazionale”, si legge nella nota del ministero degli Esteri. “Sono profondamente indignata che il governo costaricano abbia diffuso false informazioni che mi collegano al terrorismo”, ha affermato Albanese ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Francesca Albanese non può entrare in Costa Rica. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati si è vista negare l’ingresso nel Paese ed è stata trattenuta all’aeroporto. La Farnesina si è subito mobilitata insieme all'ambasciatrice italiana in Costa Rica che ha preso contatto con Albanese e ha chiesto al governo di San Josè di sbloccare la situazione.

Albanese ancora trattenuta in aeroporto Albanese, “che risulta trattenuta all'aeroporto internazionale Juan Santamaria”, come ha riferito la Farnesina in una nota, era arrivata nella capitale della Costa Rica per partecipare alla cerimonia di conferimento di un dottorato honoris causa dell'università di San Josè. Al momento si trova all'interno dell'area internazionale dell'aeroporto e non ha quindi fatto ingresso formale sul territorio costaricense. “L'ambasciatrice d'Italia in Costa Rica ha preso contatti con la connazionale e inviato sul posto un funzionario della cancelleria consolare al fine di fornire ogni tipo di assistenza”, si legge ancora nella nota della Farnesina che ha assicurato di aver chiesto ripetutamente alle autorità locali di facilitare l'ingresso di Albanese nel Paese.