Lo zar russo è “un aggressore e un assassino”, ha detto il presidente ucraino criticando il leader della Casa Bianca per aver definito Putin “un amico”. "Quando cerchi di essere molto neutrale con l'aggressore significa che sostieni le vittime e sostieni anche l'aggressore. Non è giusto", ha detto Zelensky nell’intervista rilasciata alla BBC dal suo ufficio a Kiev
Si definisce frustrato e confuso Volodymyr Zelensky in merito al rapporto tra il presidente russo Putin e quello statunitense Trump (GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN DIRETTA). E lo fa in un’intervista, lunga e schietta, rilasciata alla BBC dal suo ufficio di Kiev durante la quale critica a fondo gli ultimi avvicinamenti, messaggi e scatti fotografici tra lo zar e il numero uno della Casa Bianca. Zelensky ha espresso frustrazione nei confronti degli Usa dopo che Trump ha chiamato Putin “mio amico”: “È un aggressore e un assassino. Non può essere un amico. Non è possibile”, ha affermato, aggiungendo che sarebbe come dire di essere stati amici di Adolf Hitler durante la Seconda guerra mondiale.
Zelensky: amicizia “strana”
Secondo il presidente ucraino gli Stati Uniti non stanno facendo abbastanza per portare alla pace tra Mosca e Kiev: i ritardi nella consegna di missili antibalistici stanno costando vite umane agli ucraini e la Casa Bianca, afferma ancora Zelensky, non sta facendo abbastanza pressioni alla Russia. Anzi: spesso, spiega ancora l’ucraino, le posizioni dei due inviati di Trump per negoziare l’accordo di pace sembrano più in sintonia con la posizione di Mosca che con quella di Kiev. Trump nei giorni scorsi ha anche pubblicato una sua foto mentre abbraccia Putin: una cosa che Zelensky ha definito “strana” e che lo lascia basito.
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Critiche a Trump
Zelensky, che ha una storia passata fatta di incontri e scontri con il presidente Trump, nell’intervista spiega che al suo Paese serve che i colloqui vadano avanti velocemente in modo da porre fine a quelli che lui stesso definisce “cinque estenuanti anni di invasione su vasta scala da parte della Russia”. Zelensky è quindi tornato a chiedere altri “alleati davvero utili” che possano spingere Mosca verso un accordo perché l’aiuto che sperava di ottenere dagli Stati Uniti non sta arrivando. Al contrario, sottolinea il leader ucraino criticando l’atteggiamento di Trump, “quando cerchi di essere molto neutrale con l'aggressore significa che sostieni le vittime e sostieni anche l'aggressore. Non è giusto”.
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Ansa e SKyTG24
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