Il premier uscente si è reso disponibile per la prima volta a un governo sotto la guida iniziale del suo sfidante, mentre lui servirebbe da premier 'alternato'. La replica non si è fatta attendere: 'Se il Likud è pronto per una vera unità, sono pronto a valutare nelle prossime 24 ore il grado di serietà di tale richiesta". E Netnayahu accoglie l'invito

Il premier uscente israeliano Benjamin Netanyhau in una nota pubblica si è reso disponibile per la prima volta a un governo di unità nazionale sotto la guida iniziale di Gadi Eisenkot come premier, mentre lui servirebbe da premier 'alternato'. '''Il Likud, sotto la mia guida, è il partito più grande del Paese, con un ampio margine di 250mila voti in più rispetto al partito di Eisenkot. Naturalmente, dovrei guidare un governo di unità nazionale, o almeno essere il primo nella rotazione", ha scritto Netanyahu. "Tuttavia, data la gravità delle sfide esistenziali che attendono Israele e la possibilità che si formi un governo incapace di affrontarle, la mia responsabilità di leader mi impone di mettere da parte ogni altra cosa e di accettare che Gadi Eisenkot ricopra per primo la carica di primo ministro, con me come premier alternato sin dall'inizio del nuovo mandato''.

Eisenkot: "Invito stasera Netanyahu a negoziati reali e accelerati"

La replica di Eisenkot non si è fatta attendere. ''Se il Likud è pronto per una vera unità, sono pronto a valutare nelle prossime 24 ore il grado di serietà di tale richiesta: invito Netanyahu e il suo team questa sera stessa all'Hotel Dan Acadia di Herzliya per condurre negoziati reali e accelerati sulle linee guida fondamentali e sulle questioni politiche, sulla base della proposta dettagliata inviata già la settimana scorsa a Netanyahu e sui cui, finora, non ha ancora risposto''. I media israeliani riportano che fonti del Likud riferiscono che il primo ministro uscente ''è pronto a incontrare Gadi Eisenkot per negoziati questa sera o domani mattina, a seconda della disponibilità dell'agenza del premier. Siamo in attesa di una risposta di Eisenkot''.