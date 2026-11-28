Lo scoppio è avvenuto in una casa situata vicino a una scuola nella provinciadi Kunar, nel nord-est del Paese. Nell'abitazione, come riferito da Samiul Haq Haq Bayan, direttore provinciale per l'Informazione e la Cultura, erano custoditi esplosivi destinati ad attività minerarie
Almeno sette studenti sono morti e altri 97 sono rimasti feriti in un'esplosione avvenuta questa mattina in una casa situata vicino a una scuola ad Asadabad, capoluogo della provincia orientale afghana di Kunar. Lo ha riferito Hurriyat Radio, citando Samiul Haq Haq Bayan, direttore provinciale per l'Informazione e la Cultura. Tra le vittime dell'esplosione figurano studenti e donne. Lo ha confermato all'Efe il portavoce della polizia provinciale, Farid Dehqan Salarzai. Ancora da chiarire il motivo dell'esplosione.
Nella casa esplosivi per attività minerarie
Secondo il direttore provinciale afghano, nell'abitazione erano custoditi esplosivi destinati ad attività minerarie e utilizzati anche lungo la strada che collega Kunar a Nuristan. L'esplosione avrebbe provocato danni anche a diverse abitazioni nelle vicinanze. La maggior parte dei feriti è stata trasportata all'ospedale regionale di Nangarhar.