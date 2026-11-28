Lo scoppio è avvenuto in una casa situata vicino a una scuola nella provinciadi Kunar, nel nord-est del Paese. Nell'abitazione, come riferito da Samiul Haq Haq Bayan, direttore provinciale per l'Informazione e la Cultura, erano custoditi esplosivi destinati ad attività minerarie

Almeno sette studenti sono morti e altri 97 sono rimasti feriti in un'esplosione avvenuta questa mattina in una casa situata vicino a una scuola ad Asadabad, capoluogo della provincia orientale afghana di Kunar. Lo ha riferito Hurriyat Radio, citando Samiul Haq Haq Bayan, direttore provinciale per l'Informazione e la Cultura. Tra le vittime dell'esplosione figurano studenti e donne. Lo ha confermato all'Efe il portavoce della polizia provinciale, Farid Dehqan Salarzai. Ancora da chiarire il motivo dell'esplosione.