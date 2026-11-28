La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati da due notti era trattenuta nell’area internazionale dello scalo Juan Santamaria a San Josè. Il Paese le aveva negato l’ingresso accusandola di terrorismo. “Sono profondamente indignata che il governo costaricano abbia diffuso false informazioni”, ha commentato ieri Albanese in videocollegamento con l’università costaricana dove si sarebbe dovuta recare per ricevere un dottorato honoris causa

"Sono fuori dall'aeroporto. Finalmente. Grazie a tutte e tutti coloro che mi hanno offerto il loro aiuto". Dopo due notti trascorse nell’area internazionale dell’aeroporto Juan Santamaria a San Josè, Francesca Albanese ha annunciato con un post su X di essere potuta uscire dallo scalo costaricano. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati si era vista negare l’ingresso nel Paese ed era stata trattenuta all’aeroporto. Dopo la mobilitazione della Farnesina, anche l'ambasciatrice italiana in Costa Rica ha preso contatto con Albanese e ha chiesto al governo di San Josè di sbloccare la situazione.