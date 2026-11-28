Lo stop importo dalle autorità della Vallonia è scattato dopo una segnalazione dell'organizzazione ambientalista GreenPeace, che ha documentato tramite riprese con un drone l'avanzamento del cantiere in assenza delle autorizzazioni richieste. La licenza originale prevedeva tre strutture con raffreddamento ad aria. Google aveva richiesto una modifica per accorpare due edifici in un'unica grande struttura raffreddata tramite acqua prelevata dal vicino fiume Sambre
Google ha sospeso i lavori di costruzione di un grande data center a Farciennes (vicino a Charleroi, nel sud del Belgio) a seguito di un ordine di blocco imposto dalle autorità della Regione Vallonia per la mancanza dei permessi edilizi necessari. Un portavoce dell'azienda ha confermato l'interruzione immediata del cantiere per allinearsi alle direttive locali, ribadendo la volontà di rispettare le normative del Paese in attesa di nuove indicazioni (mentre resta valida la licenza originaria per gli impianti raffreddati ad aria).
L'ispezione
Gli ispettori della Regione Vallonia hanno accertato la costruzione non autorizzata di un edificio di circa tre ettari all'interno di un'area industriale di 50 ettari (un ex sito minerario). La licenza originale prevedeva tre strutture con raffreddamento ad aria. Google aveva richiesto una modifica per accorpare due edifici in un'unica grande struttura raffreddata tramite acqua prelevata dal vicino fiume Sambre. Nonostante il permesso modificato fosse stato bloccato/revocato in estate dopo i ricorsi dei residenti, i lavori sono proseguiti. Lo stop è scattato dopo una segnalazione dell'organizzazione ambientalista GreenPeace, che ha documentato tramite riprese con un drone l'avanzamento del cantiere in assenza delle autorizzazioni richieste.
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Le leggi locali
Nicolas Yernaux, portavoce delle autorità regionali della Vallonia, ha confermato ieri all'Afp che era stato emesso un "ordine di sospensione dei lavori", a causa della "costruzione illegale" di un edificio di tre ettari nelle ultime settimane sul sito. "Abbiamo sospeso i lavori, in conformità con le direttive delle autorità locali e in attesa di ulteriori indicazioni", ha dichiarato un portavoce di Google, intervistato dall'Afp. "Operiamo in Belgio da oltre 15 anni e restiamo determinati a rispettare le leggi locali", ha aggiunto.