Lo stop importo dalle autorità della Vallonia è scattato dopo una segnalazione dell'organizzazione ambientalista GreenPeace, che ha documentato tramite riprese con un drone l'avanzamento del cantiere in assenza delle autorizzazioni richieste. La licenza originale prevedeva tre strutture con raffreddamento ad aria. Google aveva richiesto una modifica per accorpare due edifici in un'unica grande struttura raffreddata tramite acqua prelevata dal vicino fiume Sambre

Gli ispettori della Regione Vallonia hanno accertato la costruzione non autorizzata di un edificio di circa tre ettari all'interno di un'area industriale di 50 ettari (un ex sito minerario). La licenza originale prevedeva tre strutture con raffreddamento ad aria. Google aveva richiesto una modifica per accorpare due edifici in un'unica grande struttura raffreddata tramite acqua prelevata dal vicino fiume Sambre. Nonostante il permesso modificato fosse stato bloccato/revocato in estate dopo i ricorsi dei residenti, i lavori sono proseguiti. Lo stop è scattato dopo una segnalazione dell'organizzazione ambientalista GreenPeace, che ha documentato tramite riprese con un drone l'avanzamento del cantiere in assenza delle autorizzazioni richieste.

Le leggi locali

Nicolas Yernaux, portavoce delle autorità regionali della Vallonia, ha confermato ieri all'Afp che era stato emesso un "ordine di sospensione dei lavori", a causa della "costruzione illegale" di un edificio di tre ettari nelle ultime settimane sul sito. "Abbiamo sospeso i lavori, in conformità con le direttive delle autorità locali e in attesa di ulteriori indicazioni", ha dichiarato un portavoce di Google, intervistato dall'Afp. "Operiamo in Belgio da oltre 15 anni e restiamo determinati a rispettare le leggi locali", ha aggiunto.