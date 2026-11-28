Thanksgiving 2026, parata del Ringraziamento a New York dopo il rinvio per maltempo. FOTO
Dopo il rinvio da giovedì a sabato a causa del maltempo, va in scena a New York la tradizionale parata di Macy’s per il Giorno del Ringraziamento. Per celebrare la centesima edizione della manifestazione, gli organizzatori hanno predisposto un numero record di palloni gonfiabili: 100, ispirati al mondo dei fumetti, dell’animazione e della cultura popolare
- Con due giorni di ritardo rispetto alla data originariamente prevista, va in scena a New York la tradizionale parata di Macy’s per il Giorno del Ringraziamento. La manifestazione, giunta alla sua centesima edizione, ha subito uno slittamento di calendario per la prima volta nella sua storia a causa delle avverse condizioni meteorologiche dello scorso giovedì. L’appuntamento, tra i più attesi delle festività statunitensi, richiama ogni anno lungo le strade di Manhattan turisti e residenti.
- A determinare lo slittamento della manifestazione è stata la violenta perturbazione che nei giorni scorsi si è abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti, causando allagamenti, danni e disagi. Una decisione senza precedenti da parte degli organizzatori, che hanno scelto di rinviare la sfilata per tutelare l’incolumità dei partecipanti e degli spettatori, dato l’impiego dei giganteschi palloni gonfiabili.
- Decisamente più favorevoli le condizioni atmosferiche previste per oggi. Secondo il National Weather Service, i venti dovrebbero soffiare a una velocità compresa tra i 16 e i 24 chilometri orari, con raffiche che potrebbero raggiungere i 40 chilometri orari. Si tratta comunque di valori inferiori alle soglie di sicurezza stabilite dalle autorità di New York per consentire il volo dei grandi palloni gonfiabili, tra le principali attrazioni della manifestazione e da decenni simbolo della sfilata del Ringraziamento.
- Lo slittamento della manifestazione ha comportato un supplemento di lavoro per gli organizzatori, impegnati da oltre due anni e mezzo nella preparazione della centesima edizione. Dopo l’annuncio del rinvio, infatti, è stato necessario sgonfiare i palloni già predisposti per la sfilata, trasferirli nuovamente nei laboratori e ripetere le operazioni di gonfiaggio nella giornata di venerdì, alla vigilia del nuovo appuntamento.
- Per celebrare la centesima edizione della parata, Macy’s ha predisposto un numero record di elementi gonfiabili: sono infatti cento le strutture previste lungo il percorso, ispirate al mondo dei fumetti, dell’animazione e della cultura popolare. Tra i personaggi più conosciuti figurano Snoopy, Spider-Man e Buzz Lightyear, ai quali si aggiungono alcune novità, come Bluey e una versione di Hello Kitty dedicata alla Grande Mela. Spazio anche alle creazioni artistiche firmate da personalità come Tim Burton, Keith Haring e Jeff Koons.
- Sono 28 i carri allegorici previsti per questa edizione della parata. Tra le novità figurano una scenografia dedicata a Hogwarts, la scuola di magia della saga di Harry Potter, e un carro celebrativo che riunisce alcuni dei personaggi protagonisti delle precedenti edizioni: da Bugs Bunny a Braccio di Ferro, passando per Scooby-Doo, la Pantera Rosa e le Tartarughe Ninja.
- La sfilata si snoda lungo un itinerario di circa quattro chilometri, dall’Upper West Side di Manhattan fino a Herald Square, dove sorge il grande magazzino di Macy’s. Oltre ai palloni, il programma prevede carri allegorici, bande musicali, ballerini e circa mille clown, per un totale di oltre 11mila volontari e partecipanti. Numerosi anche gli artisti coinvolti: dal rapper haitiano Wyclef Jean (in foto), Queen Latifah, Teddy Swims e gli italiani de Il Volo. A chiudere la manifestazione, come da tradizione, Babbo Natale.
- Il cambio di data ha avuto ripercussioni anche sulle bande musicali provenienti da diverse parti degli Stati Uniti. Particolarmente significativo il caso di una formazione delle Hawaii, composta da circa 250 musicisti e 100 ballerini di hula, tutti studenti delle scuole superiori: per prolungare il soggiorno a New York e garantire la partecipazione alla sfilata sono stati raccolti oltre 700 mila dollari.
- Lo spettacolo non coinvolge soltanto le persone assiepate lungo le strade di Manhattan. La manifestazione viene trasmessa in diretta negli Stati Uniti dall’emittente NBC e sulla piattaforma streaming Peacock, con una versione in lingua spagnola su Telemundo. La copertura televisiva accompagna gli spettatori per tutta la durata della sfilata, fino al suo arrivo a Herald Square.
- La prima edizione della parata di Macy’s risale al 27 novembre 1924, quando i dipendenti della celebre catena di grandi magazzini organizzarono una sfilata per celebrare l’inizio delle festività natalizie. I palloni raffiguranti personaggi dei cartoni animati fecero il loro debutto nel 1927, con Felix il gatto. Da allora la manifestazione è diventata uno degli appuntamenti più rappresentativi del Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. L’evento venne sospeso soltanto tra il 1942 e il 1944, durante la Seconda guerra mondiale.