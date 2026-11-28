Il suo nome di battesimo era Jermaine Haley: aveva debuttato nella World Wrestling Entertainment nel 2019. A dare la notizia del decesso è stata la stessa società che ha omaggiato il suo campione definendolo "una figura straordinaria, un uomo devoto alla famiglia e un collega amato". Reed, a quanto si apprende, è morto a causa di complicazioni mediche successive ad alcune ferite riportate nell'ultimo match di inizio novembre a Riad

Morto a 38 anni il campione di wrestling Bronson Reed. All’anagrafe Jermaine Haley, la star della World Wrestling Entertainment solo due settimane fa aveva gareggiato contro il 28enne wrestler nigeriano Oba Femi in occasione del Crown Jewel, evento organizzato annualmente dalla Wwe che quest’anno ha avuto luogo a Riad, in Arabia Saudita. La società di intrattenimento, dando notizia della morte di Reed, si è detta "sconvolta" nell’annunciare il decesso della sua star "dovuto a complicazioni mediche" successive ad alcune ferite riportate, secondo quanto si apprende, proprio durante l'ultimo match disputato a inizio novembre a Riad.

L'esordio nel 2019

La World Wrestling Entertainment ha reso omaggio al wrestler definendolo "una figura straordinaria della Wwe. Ma, soprattutto, era una persona fenomenale, un uomo devoto alla famiglia e un collega amato". Nato in Australia, Reed aveva debuttato nella Wwe nel 2019, distinguendosi per la capacità di combinare "la forza bruta con una sorprendente agilita' per sopraffare i suoi avversari". Era stato campione nordamericano Nxt e nel 2024 aveva vinto l'Andrè the Giant Memorial Battle Royal.