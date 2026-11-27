L’Italia vince il primo match della semifinale di Coppa Davis contro la Repubblica Ceca, e - dopo la vittoria contro la Corea del Sud - continua la sua corsa per la quarta Insalatiera consecutiva ( IL RACCONTO SU SKY SPORT ). Lorenzo Musetti ha battuto Mensik in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Ora tocca a Flavio Cobolli, che affronta Lehecka. L’eventuale doppio vedrebbe in campo Berrettini e Vavassori contro la coppia Rikl-Pavlasek. Se gli azzurri di Volandri dovessero approdare in finale, incontrerebbero la vincente di Spagna-Gran Bretagna.

Il match fra Musetti e Mensik

Nel primo set il romano decide di servire per primo, e al terzo game annulla tre palle break. Al sesto game è invece Mensik ad annullare una palla break dell'azzurro, che aveva approfittato di tre errori gratuiti del ceco. All'ottavo game arriva il break di Musetti, che poi al nono chiude il set sul 6-3. L'inizio del secondo set è molto equilibrato, con gli atleti che tengono il servizio fino al 7° game, quando arriva il break di Musetti che si porta sul 4-3. Nei successivi due game Musetti e Mensik tengono il servizio (l'azzurro annullando due palle del contro-break), poi il tennista romano si aggiudica il match con un 6-4.